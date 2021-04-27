Как покрасить колесные диски, не снимая их с автомобиля

Гравий, ямы на дорогах, высокие бордюры, мелкий мусор, песчинки, мойка под давлением, реагенты — все это негативно влияет на многие элементы, узлы и агрегаты автомобиля. И одним из таких являются колесные диски.

В какой-то момент то, что должно дополнять всю красоту кузова, начинает портить ее своим неопрятным видом. Но вина владельца транспортного средства в этом минимальна. Купить новые колесные диски — весьма затратное предприятие. Восстановить тоже стоит не дешево. При этом диски требуется, как правило, демонтировать, что также приносит много неудобства автомобилистам. Однако есть способ обновить колеса без снятия их с машины и, естественно, без шиномонтажа.

Сперва необходимо подготовить поверхность дисков. Для этого нужно зачистить очаги коррозии и старую краску. Если этого не сделать, новое покрытие долго не продержится, и, скорее всего, покинет диск при первой же мойке.