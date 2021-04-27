Как покрасить колесные диски, не снимая их с автомобиля

Гравий, ямы на дорогах, высокие бордюры, мелкий мусор, песчинки, мойка под давлением, реагенты — все это негативно влияет на многие элементы, узлы и агрегаты автомобиля. И одним из таких являются колесные диски.
В какой-то момент то, что должно дополнять всю красоту кузова, начинает портить ее своим неопрятным видом. Но вина владельца транспортного средства в этом минимальна. Купить новые колесные диски — весьма затратное предприятие. Восстановить тоже стоит не дешево. При этом диски требуется, как правило, демонтировать, что также приносит много неудобства автомобилистам. Однако есть способ обновить колеса без снятия их с машины и, естественно, без шиномонтажа.
Сперва необходимо подготовить поверхность дисков. Для этого нужно зачистить очаги коррозии и старую краску. Если этого не сделать, новое покрытие долго не продержится, и, скорее всего, покинет диск при первой же мойке.
Для того, чтобы во время окрашивания краска легко смылась с шин, их нужно подготовить. В качестве защитного слоя выбираем любой мыльное средство для мытья посуды. Разбавив небольшим количеством воды, его необходимо нанести на шины при помощи кисточки или губки. Сделать это нужно как можно тщательней. От этого зависит то, как в дальнейшем с резины будет отмываться краска. При этом на сам диск попадание мыльного раствора крайне нежелательно.
После того, как подготовительные работы завершены, можно приступать к окрашиванию. Для этого нужно использовать эмаль для дисков. Наносить следует строго по инструкции, держа баллон на рекомендованном расстоянии и долго не задерживаясь на одном месте, чтобы избежать подтеков краски. Наносить эмаль необходимо в три-четыре слоя. При этом необходимо помнить, что окрашивание дисков на улице неизбежно влечет попадание на них некоторого количества пыли. А потому лучше всего восстанавливать колеса в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств защиты для глаз и органов дыхания.
Когда краска высохла, можно приступать к мойке шин. Попавшая на них краска, благодаря нанесенному на резину мыльному раствору, не въедается, и легко удаляется вместе с подсохшей пеной.
По окончании всех процедур, можно почернить резину специальным средством или раствором, приготовленным в домашних условиях. И наслаждаться результатом проделанной работы.