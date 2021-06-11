Почему ни в коем случае нельзя сыпать присадки в антифриз

Не секрет, что со временем система охлаждения потихоньку приходит в негодность. Например, начинает течь радиатор. Он может стать жертвой неумолимой коррозии или получить сквозную «рану» от прилетевшего камня. Замена этой детали обходится куда дороже фирменной присадки для системы охлаждения. Даже если радиатор в порядке, антифриз вполне может уходить по вине состарившихся и потерявших эластичность резинок и уплотнителей.
Искать именно ту, что отвечает за течь — дело долгое и под силу не каждому авторемонтнику. А устранение протечки все равно сопряжено с разборкой системы охлаждения, покупкой новых комплектующих и прочими немалыми расходами. Так и хочется избежать всего этого, поверив в чудодейственную силу присадки. Но делать этого не стоит.
Грубо говоря, любая такая химия нацелена на то, чтобы так или иначе заткнуть мелкую дырочку в системе охлаждения. Но несмотря на рекламные эпитеты про «умные» или «интеллектуальные» «супер-нано-микрочастицы» в ее составе, она вряд ли отличит трещину в резиновом уплотнителе от тонюсенькой трубочки, из множества которых состоит тот же радиатор охлаждения. Или от канала ОЖ в головке блока цилиндра, например.
По этой причине, в подавляющем большинстве случаев применение присадок для антифриза заканчивается одним и тем же: засором каналов системы охлаждения и последующим перегревом двигателя. Что обернется, как минимум, промывкой системы охлаждения. Причем радиатор, скорее всего, придется заменить в любом случае, даже если до того к нему не было претензий. В худшем случае и до внеплановой «капиталки» можно докатиться. Поэтому присадки для ОЖ оправданы всего в двух случаях.
Первый, — когда анитфриз протек наружу в дороге и позарез нужно добраться до места ремонта. Там не только починят систему, но и промоют от остатков присадки. Во втором случае ее применяют нечистоплотные продавцы машин.
Чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт текущей системы охлаждения, ее «латают» присадками, продают авто как беспроблемное, а новый владелец потом обнаруживает, что мотор «обновки» решил вдруг закипеть. Во всех прочих случаях присадки для системы охлаждения принесут гораздо больше вреда, чем пользы.