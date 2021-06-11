Почему ни в коем случае нельзя сыпать присадки в антифриз

Не секрет, что со временем система охлаждения потихоньку приходит в негодность. Например, начинает течь радиатор. Он может стать жертвой неумолимой коррозии или получить сквозную «рану» от прилетевшего камня. Замена этой детали обходится куда дороже фирменной присадки для системы охлаждения. Даже если радиатор в порядке, антифриз вполне может уходить по вине состарившихся и потерявших эластичность резинок и уплотнителей.

Искать именно ту, что отвечает за течь — дело долгое и под силу не каждому авторемонтнику. А устранение протечки все равно сопряжено с разборкой системы охлаждения, покупкой новых комплектующих и прочими немалыми расходами. Так и хочется избежать всего этого, поверив в чудодейственную силу присадки. Но делать этого не стоит.

Грубо говоря, любая такая химия нацелена на то, чтобы так или иначе заткнуть мелкую дырочку в системе охлаждения. Но несмотря на рекламные эпитеты про «умные» или «интеллектуальные» «супер-нано-микрочастицы» в ее составе, она вряд ли отличит трещину в резиновом уплотнителе от тонюсенькой трубочки, из множества которых состоит тот же радиатор охлаждения. Или от канала ОЖ в головке блока цилиндра, например.