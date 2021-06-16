Как своими руками восстановить внешний вид литых дисков

Как известно, колеса во многом формируют внешний вид автомобиля. Даже потрепанный временем и прошлыми владельцами «рыдван», обутый в красивые диски да с черненой резиной, выглядит стильно и амбициозно. Но продлится это недолго: бордюры становятся все выше и делаются они теперь из гранита, усталость по вечерам берет свое, а мода на низкий профиль приводит лишь к одному: неделя-две, и на диске появляются царапины. Бордюрная болезнь не минует даже самых аккуратных и щепетильных автовладельцев. Потом появятся сколы от камней и песка, а зимой туда попадет вода, которая в тандеме с постоянными скачками температуры — колеса за день сотни раз разогреваются и остывают — сделает свое дело. Краска на дисках пойдет пузырями и начнет отходить. Диски из гордости владельца превратятся в его головную боль и вечный укор.
Восстановить, конечно, можно: снять и отвезти в мастерскую, где диски зачистят, покроют шпаклевкой и грунтовкой, после покрасят. Занимает эта операция не менее недели, а стоить будет, как крыло от Боинга. Финансы уже который год свою песню не прекращают, а сейчас и вовсе пуще прежнего заливаются. Неужели так и ездить на ободранных колесах? Так ведь глаза режет!
Впрочем, вернуть колесным дискам прежний вид можно и самостоятельно. Инструмента для этого никакого не нужно, но потребуется вечер выходного дня. Сняв диск со ступицы, его нужно тщательно отмыть, ободрать и отшкурить проблемные места. Резину прикроем скотчем и ветошью, чтобы не платить за шиномонтаж. А потом обезжирить и покрасить, но только правильно, так сказать, с соблюдением технологии. Только вот чем красить-то?
Дело в том, что автомобильные колеса живут в постоянном режиме перепада температур, притом «коридор волатильности» такой, что и рубль покажется стабильной валютой — от арктического льда до пекла пустыни Гоби. Для такой задачи нужна специальная краска, которая выдержит температурное торнадо, постоянные вибрации, оказываемые на диски, на которую ляжет лак и еще сто тысяч других условий. Сложно? Оказывается, нет. К примеру, Эмаль для дисков от ASTROhim ложится укрывисто и не нуждается в лаке. Покрытие выдерживает перепады температур, не растрескивается и не отшелушивается, потому что у краски хорошая адгезия, устойчиво к ультрафиолету, легко переносит все невзгоды русской дороги и, к тому же, не требует навыка в нанесении — продается в баллоне.
Помыв колесо, зачистив, обезжирив поверхность и «спрятав» покрышку, просто наносим эмаль на диск и ждем 15 минут, дав первому слою высохнуть. После повторяем процедуру покраски. Одного баллона хватает для приведения в порядок всего комплекта из 4 колес в два слоя.
Самыми проблемными, как оказалось, стали посадочные места ступичных болтов, однако и их удалось прокрасить: эмаль легла плотно, не текла, позволив аккуратно провести восстановительные работы без должного навыка.
На всю эту операцию — мойку, сушку на солнце, покраску в два слоя всех четырех колес машины — ушло примерно около трех часов с перерывами. Цена вопроса с учетом зачистных кругов на УШМ (199 рублей), одного флакона эмали для дисков ASTROhim (286 рублей), рулона малярного скотча (97 рублей) и старой поношенной футболки (бесценно) не превысила 600 рублей. Доступно каждому, как ни крути!