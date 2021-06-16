Как своими руками восстановить внешний вид литых дисков

Впрочем, вернуть колесным дискам прежний вид можно и самостоятельно. Инструмента для этого никакого не нужно, но потребуется вечер выходного дня. Сняв диск со ступицы, его нужно тщательно отмыть, ободрать и отшкурить проблемные места. Резину прикроем скотчем и ветошью, чтобы не платить за шиномонтаж. А потом обезжирить и покрасить, но только правильно, так сказать, с соблюдением технологии. Только вот чем красить-то?

Дело в том, что автомобильные колеса живут в постоянном режиме перепада температур, притом «коридор волатильности» такой, что и рубль покажется стабильной валютой — от арктического льда до пекла пустыни Гоби. Для такой задачи нужна специальная краска, которая выдержит температурное торнадо, постоянные вибрации, оказываемые на диски, на которую ляжет лак и еще сто тысяч других условий. Сложно? Оказывается, нет. К примеру, Эмаль для дисков от ASTROhim ложится укрывисто и не нуждается в лаке. Покрытие выдерживает перепады температур, не растрескивается и не отшелушивается, потому что у краски хорошая адгезия, устойчиво к ультрафиолету, легко переносит все невзгоды русской дороги и, к тому же, не требует навыка в нанесении — продается в баллоне.

Помыв колесо, зачистив, обезжирив поверхность и «спрятав» покрышку, просто наносим эмаль на диск и ждем 15 минут, дав первому слою высохнуть. После повторяем процедуру покраски. Одного баллона хватает для приведения в порядок всего комплекта из 4 колес в два слоя.

Самыми проблемными, как оказалось, стали посадочные места ступичных болтов, однако и их удалось прокрасить: эмаль легла плотно, не текла, позволив аккуратно провести восстановительные работы без должного навыка.