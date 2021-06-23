Чего ждать, если фары светят, но на «приборке» выскакивает «ошибка»

Ошибка на приборной доске, которая говорит о неисправности светотехники, не всегда указывает на то, что перегорела лампа или светодиод. Фары, особенно диодные, весьма сложный механизм. И это напрямую влияет на их стоимость. Недорогие фары могут обойтись в 50 тысяч рублей, матричные — в разы дороже.
Впрочем, какими бы ни были приборы освещения в автомобиле, все они не вечные, и как и многие другие узлы и агрегаты, выходят из строя. Разумеется, о неисправности фар оповещает контрольная лампа. Однако не всегда бывает так, что горящая сигнальная лампа на приборке означает, что одна из фар погасла.
Поскольку прогресс не стоит на месте, а человек по природе своей ленив, возникают всякие разные полезные изобретения: пульт управления телевизором, аккумуляторный велосипед и многое другое. И те же датчики положения кузова, на показания которых опирается в том числе и автоматический корректор фар придуманы отчасти из-за лени. Не будет же водитель всякий раз перенастраивать фары во время поездки. Собственно, эти датчики и нужно смотреть, когда понимаете, что светят фары и ближним, и дальним идеально, но сигнальная лампа говорит, что в их работе есть ошибка.
Датчиков, отслеживающих положение кузова, на каждом автомобиле может быть разное количество. Крепятся они на подвеске, как спереди, так и сзади. И в этом-то и берет свое начало проблема, с которой может столкнуться каждый автомобилист. Все дело в том, что датчики находятся в той части транспортного средства, которая одной из первых принимает на себя удары агрессивной среды: грязь, реагенты, слякоть и прочее.
И несмотря на то, что они довольно герметичны, рано или поздно, им приходит конец. И выход из строя этих самых датчиков, на самом деле, не такой уж из ряда выходящий случай, достаточно почитать форумы автовладельцев. А цены, естественно, заоблачные. И чем дороже автомобиль, тем больше вложений потребует замена датчиков.
Впрочем, не стоит торопиться нести свои кровные дилеру. Датчики, между прочим, если их покупать у «официалов» в упаковке с логотипом марки, могут стоит и пять тысяч и пару десятков тысяч рублей. А потому лучшим решением будет взять код детали, и проверить, а что, собственно, предлагают другие автопроизводители? Как правило, датчики положения кузова идентичны у совершенно, казалось бы, не родственных брендов. И можно еще сильнее удивиться, узнав, что те же самые «примочки», но упакованные не в фирменную коробочку, обходятся в несколько раз дешевле.