Чего ждать, если фары светят, но на «приборке» выскакивает «ошибка»

Ошибка на приборной доске, которая говорит о неисправности светотехники, не всегда указывает на то, что перегорела лампа или светодиод. Фары, особенно диодные, весьма сложный механизм. И это напрямую влияет на их стоимость. Недорогие фары могут обойтись в 50 тысяч рублей, матричные — в разы дороже.

Впрочем, какими бы ни были приборы освещения в автомобиле, все они не вечные, и как и многие другие узлы и агрегаты, выходят из строя. Разумеется, о неисправности фар оповещает контрольная лампа. Однако не всегда бывает так, что горящая сигнальная лампа на приборке означает, что одна из фар погасла.

Поскольку прогресс не стоит на месте, а человек по природе своей ленив, возникают всякие разные полезные изобретения: пульт управления телевизором, аккумуляторный велосипед и многое другое. И те же датчики положения кузова, на показания которых опирается в том числе и автоматический корректор фар придуманы отчасти из-за лени. Не будет же водитель всякий раз перенастраивать фары во время поездки. Собственно, эти датчики и нужно смотреть, когда понимаете, что светят фары и ближним, и дальним идеально, но сигнальная лампа говорит, что в их работе есть ошибка.