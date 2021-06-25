Три причины, почему автокондиционер может неожиданно сломаться в жару

​Первое и самое необходимое действо, которое нужно проводить регулярно — это комплексная мойка радиатора. Его следует снимать и промывать каждые два года. Важно это по двум причинам: во-первых, забитый пухом и грязью радиатор автоматически приводит к недееспособности кондиционера и перегреву двигателя, а во-вторых, именно во время мойки можно оценить состояние узла. Дело в том, что радиатор разрушается не только внутри, но и снаружи, а куски алюминия, отколовшиеся от охладителя, могут запросто повредить хрупкую «начинку» силового агрегата.

После того, как радиатор отмыт и установлен на место, нужно оценить состояние вентилятора, датчика температуры и точность срабатывания всей системы. Зачастую именно вентилятор становится причиной, по которой кондиционер работает на ходу, но замолкает, стоит лишь встать в пробку или остановиться на парковке.

Кстати, систему нужно еще раз в три года промывать изнутри: в недрах кондиционера скапливается немало грязи, появляется плесень и микробы, накапливается влага. Избежать этого невозможно, однако каждому по силам промыть контур, просто подсоединив флакон со специальным составом к сливному отверстию. Тому самому, из которого капает влага при работе кондиционера на жаре.

Краткий вывод из вышесказанного следующий: система кондиционирования нуждается в регулярном обслуживании, как и любой агрегат автомобиля. Пренебрежительно отношение не оправдывается незнанием или отсутствием времени: для появления целебной прохлады нужно приложить усилия и потратить время. Тогда и только тогда автомобильный кондиционер исправно отработает долгие годы.