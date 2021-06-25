Три причины, почему автокондиционер может неожиданно сломаться в жару

Кондиционер или более продвинутый климат-контроль — опция, которая есть фактически в любом автомобиле сегодня, никого ей уже не удивишь. Однако его устройство до сих пор вызывает вопросы: как, когда и с какой периодичностью нужно заправлять, нужно ли обслуживать и по какому принципу он работает. Незнание этих базовых принципов однажды приведет к тому, что система кондиционирования просто не сработает. И случится это, исключительно по закону подлости, когда температура за окном начнет бить летние рекорды. Как сейчас, например.
Обычно, причина подачи горячего воздуха в зной кроется в отсутствии в системе фреона, специального газа, но дозаправка не всегда проблему решит. Как, впрочем, и ремонт шлангов. Важно знать одну особенность работы всей системы кондиционирования: чтобы холодный воздух подул из воздуховодов, температура в системе не должна превышать 28 градусов. Если вентиляторы не смогли охладить агрегаты до этой температуры, то прохлады не дождаться — кондиционер просто не будет включаться. А чтобы обеспечить системе необходимые для работы условия, следует лишь соблюсти определенные правила.
Первое и самое необходимое действо, которое нужно проводить регулярно — это комплексная мойка радиатора. Его следует снимать и промывать каждые два года. Важно это по двум причинам: во-первых, забитый пухом и грязью радиатор автоматически приводит к недееспособности кондиционера и перегреву двигателя, а во-вторых, именно во время мойки можно оценить состояние узла. Дело в том, что радиатор разрушается не только внутри, но и снаружи, а куски алюминия, отколовшиеся от охладителя, могут запросто повредить хрупкую «начинку» силового агрегата.
После того, как радиатор отмыт и установлен на место, нужно оценить состояние вентилятора, датчика температуры и точность срабатывания всей системы. Зачастую именно вентилятор становится причиной, по которой кондиционер работает на ходу, но замолкает, стоит лишь встать в пробку или остановиться на парковке.
Кстати, систему нужно еще раз в три года промывать изнутри: в недрах кондиционера скапливается немало грязи, появляется плесень и микробы, накапливается влага. Избежать этого невозможно, однако каждому по силам промыть контур, просто подсоединив флакон со специальным составом к сливному отверстию. Тому самому, из которого капает влага при работе кондиционера на жаре.
Краткий вывод из вышесказанного следующий: система кондиционирования нуждается в регулярном обслуживании, как и любой агрегат автомобиля. Пренебрежительно отношение не оправдывается незнанием или отсутствием времени: для появления целебной прохлады нужно приложить усилия и потратить время. Тогда и только тогда автомобильный кондиционер исправно отработает долгие годы.