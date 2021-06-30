Как долго можно ездить со стучащей рулевой рейкой

Выход из строя рулевой рейки автомобилист, как правило, ощущает в виде некого постукивания разной степени интенсивности, отдающегося в рулевое колесо во время движения машины. Для начала напомним, из-за чего рулевая рейка изнашивается. Прежде всего, потому, что она постоянно находится под воздействием вибрации. Неизбежны и регулярные кратковременные ударные нагрузки. Проблемы, как ни странно, вызывает и не вполне квалифицированный ремонт рейки. В результате таких воздействий повреждаются и изнашиваются пластиковые втулки на концах рейки.

Это приводит к появлению люфтов и тех самых стуков, которые замечает автомобилист. Бывает, что со временем разбалтываются соединительные элементы в самой рулевой колонке, и система начинает «разговаривать». Случается, что ржавеют металлические части рейки. Иной раз рвутся и трескаются ее резиновые пыльники. Сквозь «пробоины» в них проникает грязь и пыль. Этот абразив изнашивает трущиеся части механизма рейки. От сильных ударов, например при попадании колеса авто в серьезную яму, могут происходить деформации картера рейки и даже зубьев механизма.

Итак, руль почему-то застучал и автовладельцу приходится думать: ехать ли немедленно к ремонтникам или можно поездить «со стуком» еще какое-то время. Решить проблему с рейкой можно несколькими путями.