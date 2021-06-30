Как долго можно ездить со стучащей рулевой рейкой

Выход из строя рулевой рейки автомобилист, как правило, ощущает в виде некого постукивания разной степени интенсивности, отдающегося в рулевое колесо во время движения машины. Для начала напомним, из-за чего рулевая рейка изнашивается. Прежде всего, потому, что она постоянно находится под воздействием вибрации. Неизбежны и регулярные кратковременные ударные нагрузки. Проблемы, как ни странно, вызывает и не вполне квалифицированный ремонт рейки. В результате таких воздействий повреждаются и изнашиваются пластиковые втулки на концах рейки.
Это приводит к появлению люфтов и тех самых стуков, которые замечает автомобилист. Бывает, что со временем разбалтываются соединительные элементы в самой рулевой колонке, и система начинает «разговаривать». Случается, что ржавеют металлические части рейки. Иной раз рвутся и трескаются ее резиновые пыльники. Сквозь «пробоины» в них проникает грязь и пыль. Этот абразив изнашивает трущиеся части механизма рейки. От сильных ударов, например при попадании колеса авто в серьезную яму, могут происходить деформации картера рейки и даже зубьев механизма.
Итак, руль почему-то застучал и автовладельцу приходится думать: ехать ли немедленно к ремонтникам или можно поездить «со стуком» еще какое-то время. Решить проблему с рейкой можно несколькими путями.
Можно купить новую оригинальную деталь. Цена нового узла будет исчисляться десятками тысяч рублей. Не всякий автовладелец готов на это пойти. Можно обратиться к ремонтным организациям. Такое мероприятие обойдется в сумму заметно меньшую. Вполне реально уложиться в сумму 10 000—15 000 рублей. Но и эти затраты часто представляются автовладельцу слишком уж высокими.
Альтернатива — ездить со стучащим механизмом. Теоретически, срок жизни среднестатистической рулевой рейки соответствует 200 000 — 250 000 км пробега. Если он приближается к этому рубежу, то, скорее всего, ездить долго с таким механизмом не получится, он вот-вот полностью выйдет из строя. А когда до теоретической кончины рейки еще далеко и никаких симптомов кроме постукивания не ощущается, то с таким «недугом» узел какое-то время эксплуатировать можно.
Тут нужно понять для себя, что именно происходит с ней. Когда что-то стучит где-то внутри механизма, то дело, возможно, в небольшом естественном износе. С таким постукиванием можно без каких-либо неприятностей проездить и 40 000, и 50 000 км. Если же, например, видны потеки смазки на корпусе или наблюдается порванный пыльник или фиксируются иные подобные неприятности, все-таки лучше оперативно обратиться к специалистам СТО. Ведь в этом случае рейка долго не протянет.