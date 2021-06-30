Как долго можно ездить со стучащей рулевой рейкой

фото alterainvest
Рулевая рейка в автомобиле — механизм, созданный более сотни лет назад. За такой срок инженеры довели ее конструкцию практически до совершенства, сделав чрезвычайно надежной. Однако рано или поздно ломается любой, даже идеальный механизм. Что делать, если автомобилист заметил признаки выхода ее из строя, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Выход из строя рулевой рейки автомобилист, как правило, ощущает в виде некого постукивания разной степени интенсивности, отдающегося в рулевое колесо во время движения машины. Для начала напомним, из-за чего рулевая рейка изнашивается. Прежде всего, потому, что она постоянно находится под воздействием вибрации. Неизбежны и регулярные кратковременные ударные нагрузки. Проблемы, как ни странно, вызывает и не вполне квалифицированный ремонт рейки. В результате таких воздействий повреждаются и изнашиваются пластиковые втулки на концах рейки.

Это приводит к появлению люфтов и тех самых стуков, которые замечает автомобилист. Бывает, что со временем разбалтываются соединительные элементы в самой рулевой колонке, и система начинает «разговаривать». Случается, что ржавеют металлические части рейки. Иной раз рвутся и трескаются ее резиновые пыльники. Сквозь «пробоины» в них проникает грязь и пыль. Этот абразив изнашивает трущиеся части механизма рейки. От сильных ударов, например при попадании колеса авто в серьезную яму, могут происходить деформации картера рейки и даже зубьев механизма.

Итак, руль почему-то застучал и автовладельцу приходится думать: ехать ли немедленно к ремонтникам или можно поездить «со стуком» еще какое-то время. Решить проблему с рейкой можно несколькими путями.

фото: соцсети

Можно купить новую оригинальную деталь. Цена нового узла будет исчисляться десятками тысяч рублей. Не всякий автовладелец готов на это пойти. Можно обратиться к ремонтным организациям. Такое мероприятие обойдется в сумму заметно меньшую. Вполне реально уложиться в сумму 10 000—15 000 рублей. Но и эти затраты часто представляются автовладельцу слишком уж высокими.

Альтернатива — ездить со стучащим механизмом. Теоретически, срок жизни среднестатистической рулевой рейки соответствует 200 000 — 250 000 км пробега. Если он приближается к этому рубежу, то, скорее всего, ездить долго с таким механизмом не получится, он вот-вот полностью выйдет из строя. А когда до теоретической кончины рейки еще далеко и никаких симптомов кроме постукивания не ощущается, то с таким «недугом» узел какое-то время эксплуатировать можно.

Тут нужно понять для себя, что именно происходит с ней. Когда что-то стучит где-то внутри механизма, то дело, возможно, в небольшом естественном износе. С таким постукиванием можно без каких-либо неприятностей проездить и 40 000, и 50 000 км. Если же, например, видны потеки смазки на корпусе или наблюдается порванный пыльник или фиксируются иные подобные неприятности, все-таки лучше оперативно обратиться к специалистам СТО. Ведь в этом случае рейка долго не протянет.

ремонт, техническое обслуживание
30 июня 2021
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