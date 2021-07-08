Зачем автовладельцы скупают в аптеках обычный лейкопластырь

Готовясь к любой задаче, первым делом стоит подобрать инструмент. Отвертки, молоток, монтировка, пассатижи — все они станут стократ удобнее в эксплуатации, если решить проблему скользкой ручки. Удобный и плотный хват — считай, пол дела. И тут на помощь придет тот самый копеечный лейкопластырь, который годами пылится во всех без исключения аптечках. Делаем на ручке пару-тройку кругов и работаем с удовольствием. И, что особенно важно, без травм.

Кстати, о ручках. Секаторы и пассатижи, кусачки и плоскогубцы — все они, советского или импортного производства, страдают износом оплетки. Отечественный инструмент со временем лопается, прищемляя и царапая ладонь, а более фешенебельный, заморского производства — просто истирается. Тут тоже на помощь придет лейкопластырь на матерчатой основе: именно он, а не скотч или изолента, поможет восстановить полную работоспособность «девайса» без ущерба для удобства.

Перейдем к электроинструменту, у которого есть две распространенных проблемы: во-первых, корпусной пластик достаточно часто лопается да идет трещинами от неминуемых падений и некорректного использования, ну кто без греха. Скотч тут не помощник, мгновенно свалится, а вот лейкопластырь — в самый раз. Затянуть «прореху», подлатать потрескавшиеся элементы — да продолжать работу. Второй важный пункт — провода.