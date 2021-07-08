Зачем автовладельцы скупают в аптеках обычный лейкопластырь

Готовясь к любой задаче, первым делом стоит подобрать инструмент. Отвертки, молоток, монтировка, пассатижи — все они станут стократ удобнее в эксплуатации, если решить проблему скользкой ручки. Удобный и плотный хват — считай, пол дела. И тут на помощь придет тот самый копеечный лейкопластырь, который годами пылится во всех без исключения аптечках. Делаем на ручке пару-тройку кругов и работаем с удовольствием. И, что особенно важно, без травм.
Кстати, о ручках. Секаторы и пассатижи, кусачки и плоскогубцы — все они, советского или импортного производства, страдают износом оплетки. Отечественный инструмент со временем лопается, прищемляя и царапая ладонь, а более фешенебельный, заморского производства — просто истирается. Тут тоже на помощь придет лейкопластырь на матерчатой основе: именно он, а не скотч или изолента, поможет восстановить полную работоспособность «девайса» без ущерба для удобства.
Перейдем к электроинструменту, у которого есть две распространенных проблемы: во-первых, корпусной пластик достаточно часто лопается да идет трещинами от неминуемых падений и некорректного использования, ну кто без греха. Скотч тут не помощник, мгновенно свалится, а вот лейкопластырь — в самый раз. Затянуть «прореху», подлатать потрескавшиеся элементы — да продолжать работу. Второй важный пункт — провода.
Все мы знаем, что со временем они идут «на излом», и любимая синяя изолента держаться не будет. А вот пластырь на матерчатой основе — запросто. Он поможет не только перебрать косу проводов, но и восстановить соединения, «вылечить» сложные места, где проводка идет под углом, а также заизолировать места возможных пробоев.
Кстати, поможет лейкопластырь и в управлении автомобилем. Со временем педали становятся скользкими, нога в самый ненужный момент может просто соскользнуть — в лучшем случае дело закончится комичным шлепком, в худшем — серьезными неприятностями.
Летом лобовое стекло имеет свойство терять герметичность соединения: от непогоды, реагента и жары клей трескается, вызывая обильное попадание воды в салон. Конечно, нужно менять «триплекс», но где это сделать на даче да еще и в карантин, когда половина мастерских просто закрыты? Поможет лейкопластырь, которым можно плотно притянуть «лобовое» к кузову и минимализировать протечку.