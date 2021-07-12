«Горячий» пуск: 4 причины неожиданной поломки автомобильного аккумулятора в жару

Бывает так, что двигатель не запускается в самый ответственный момент, и происходит это не только в мороз, но и в летнюю жару. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему аккумулятор теряет пусковую мощность, и что делать, дабы продлить батарее жизнь.

Аккумуляторная батарея не любит экстремальных перепадов температур. И многие автомобилисты сталкивались с погодными капризами аккумулятора, когда в регионе устанавливается морозная погода. Однако не завестись машина может и в сильную жару. Ведь если на улице +35, то под капотом температура может достигать все +60, а то и выше. И это весьма тяжелое испытание для аккумулятора. Впрочем, это еще не все причины.

Чтобы снизить влияние жары на аккумуляторную батарею, необходимо выполнять ряд рекомендаций, которые позволят сохранить ее здоровье. Специалисты Bosch, например, рекомендуют придерживаться целой россыпи правил. Не стоит оставлять машину на открытых паркингах под солнцем. Необходимо чаще проверять степень заряда батареи, и если оно того требует, то подзаряжайте батарею — в разомкнутой цепи должно быть не менее 12,5 В, а лучше, если этот показатель составляет 12,7В.

Состояние клемм также должно быть идеальным. На них не должно быть окислов, подтеков и загрязнений. Необходимо следить за исправной работой и генератора. А в случае перезаряда батареи, например, в автопутешествии на дальние расстояния, дайте ей «выпустить пар» — включите световые и другие приборы, потребляющие много энергии. Помните, перезаряд — это тоже плохо.