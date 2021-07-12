«Горячий» пуск: 4 причины неожиданной поломки автомобильного аккумулятора в жару

Бывает так, что двигатель не запускается в самый ответственный момент, и происходит это не только в мороз, но и в летнюю жару. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему аккумулятор теряет пусковую мощность, и что делать, дабы продлить батарее жизнь.
Аккумуляторная батарея не любит экстремальных перепадов температур. И многие автомобилисты сталкивались с погодными капризами аккумулятора, когда в регионе устанавливается морозная погода. Однако не завестись машина может и в сильную жару. Ведь если на улице +35, то под капотом температура может достигать все +60, а то и выше. И это весьма тяжелое испытание для аккумулятора. Впрочем, это еще не все причины.
Чтобы снизить влияние жары на аккумуляторную батарею, необходимо выполнять ряд рекомендаций, которые позволят сохранить ее здоровье. Специалисты Bosch, например, рекомендуют придерживаться целой россыпи правил. Не стоит оставлять машину на открытых паркингах под солнцем. Необходимо чаще проверять степень заряда батареи, и если оно того требует, то подзаряжайте батарею — в разомкнутой цепи должно быть не менее 12,5 В, а лучше, если этот показатель составляет 12,7В.
Состояние клемм также должно быть идеальным. На них не должно быть окислов, подтеков и загрязнений. Необходимо следить за исправной работой и генератора. А в случае перезаряда батареи, например, в автопутешествии на дальние расстояния, дайте ей «выпустить пар» — включите световые и другие приборы, потребляющие много энергии. Помните, перезаряд — это тоже плохо.
Если батарея старая, и необходимость ее замены диагностирована, то следует не тянуть с этим, а сразу поставить новый аккумулятор, и продолжать выполнять вышеперечисленные рекомендации.
Крайне негативно влияет на батарею и нерегулярное использование автомобиля, и короткие поездки. Все дело в том, что даже на парковке аккумулятор работает, питая энергией сигнализацию, замки, датчики бесключевого доступа и многое другое. Если машина долго простояла, после чего основную массу ее поездок составляют поездки на короткие расстояния, аккумулятор не будет подзаряжаться должным образом. И это также ускоряет его старение.
А потому, после длительного простоя, лучше подзарядить батарею. После чего нужно взять за правило хотя бы раз в неделю давать поработать машине не менее 40 минут. И это позволит избежать проблем с запуском.
Если вы не меняли аккумулятор со дня покупки автомобиля, потому как не было нареканий в его работе, это еще не значит, что он исправен. Мощность аккумулятора так или иначе снижается, и виной тому — коррозия и сульфатация, которые не позволяют батареи правильно заряжаться. Чтобы убедиться в отсутствии проблем с батареей, ее, как и весь автомобиль, эпизодически необходимо показывать специалистам, и даже, при необходимости, проводить ТО.