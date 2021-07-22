Что делать, если «масленка» на приборке стала гореть дольше обычного

Сегодня мы расскажем о том, почему лампа именно горит какое-то время, а потом гаснет. Если она горит постоянно, это точно сигнализирует о серьезной поломке. В этом случае надо немедленно выключить мотор и отправить машину в сервис на эвакуаторе. Мы же поговорм о другом случае.
Вообще, время в течении которого на приборной доске горит «масленка», сильно зависит от конструкции и состояния масляного фильтра. Поэтомупрежде вспомним, как он работает. После пуска мотора, масляный насос начинает прокачивать масло через фильтр. Смазка проходит через его фильтрующий элемент, оставляя на нем частички грязи, отложений, продуктов износа и прочего.
Когда двигатель заглушен, смазка стекает в поддон двигателя, и насосу после повторного пуска нужно какое-то время, чтобы снова прокачать систему. Пока это происходит лампа и горит. Когда она гаснет довольно быстро, это говорит о нормальном уровне и давлении масла. А у кого-то после пука движка лампа зажигается секунд на десять. Причина такой задержки может крыться в антидренажном клапане масляного фильтра. Он как бы «запирает» смазку внутри фильта. Если этот клапан выходит из строя, или он сделан из дешевых материалов, то он плохо держит давление и маслу требуется дополнительное время на заполнение фильтра.
Сам по себе клапан представляет из себя простую резинку, но в зависимости от производителя фильтра, она может быть разного качества. Работоспособность этого механизма зависит также и от технлогии его сборки.
Клапан в дешевом фильтре будет не только плохо держать давление, но со временем может просто задубеть и тогда лампа давления смазки зажжется уже через 3000 км пробега. Придется снова менять масло и фильтр, то есть, платить за работу еще раз. Собственно, поэтому и важно не экономить на расходниках и не покупать сомнительные комплектующие.
Учтите и то, что если лампа давления масла на приборке после пуска мотора горит слишком долго, значит двигатель в этот момент работает в режиме масляного голодания и, соответсвенно, ускоренно изнашивается. Это приведет к тому, что в его парах трения могут появиться задиры, приблизив капремонт агрегата.