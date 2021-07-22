Что делать, если «масленка» на приборке стала гореть дольше обычного

Сегодня мы расскажем о том, почему лампа именно горит какое-то время, а потом гаснет. Если она горит постоянно, это точно сигнализирует о серьезной поломке. В этом случае надо немедленно выключить мотор и отправить машину в сервис на эвакуаторе. Мы же поговорм о другом случае.

Вообще, время в течении которого на приборной доске горит «масленка», сильно зависит от конструкции и состояния масляного фильтра. Поэтомупрежде вспомним, как он работает. После пуска мотора, масляный насос начинает прокачивать масло через фильтр. Смазка проходит через его фильтрующий элемент, оставляя на нем частички грязи, отложений, продуктов износа и прочего.

Когда двигатель заглушен, смазка стекает в поддон двигателя, и насосу после повторного пуска нужно какое-то время, чтобы снова прокачать систему. Пока это происходит лампа и горит. Когда она гаснет довольно быстро, это говорит о нормальном уровне и давлении масла. А у кого-то после пука движка лампа зажигается секунд на десять. Причина такой задержки может крыться в антидренажном клапане масляного фильтра. Он как бы «запирает» смазку внутри фильта. Если этот клапан выходит из строя, или он сделан из дешевых материалов, то он плохо держит давление и маслу требуется дополнительное время на заполнение фильтра.