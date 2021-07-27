На какие стуки в моторе можно годами не обращать внимания

Стучащий движок — кошмар автовладельца. В том смысле, что это означает для него в самом ближайшем будущем серьезные затраты либо на капремонт силового агрегата, либо, в особо тяжелых случаях, не его замену на новый.
Однако, как показывает опыт эксплуатации машин самых разных марок, моделей и годов выпуска, далеко не каждый моторный стук предполагает для двигателя апокалиптический сценарий. В некоторых случаях автомобилисты годами эксплуатируют свои легковушки с нестандартными звуками, несущимися откуда-то из блока цилиндров, и ни о какой «капиталке» речи не заходит.
ПО КОМ СТУЧИТ ПОРШЕНЬ
Среди таких относительно безопасных стуков, прежде всего, можно назвать те, что возникают при так называемой «перекладе» поршня. Это момент, когда он заканчивает движение вверх и начинает опускаться вниз. На нормально работающем моторе при этом никаких звуков не слышно. А в подержанном агрегате вполне вероятно их возникновение. Они объясняются износом поршневых колец и увеличившимися из-за этого зазорами между поршнем и стенками цилиндра.
На стук по этой причине можно не обращать внимания, если он исчезает после прогрева мотора. При этом поршень разогревается, расширяется, тем самым компенсируя износ колец. Если эксплуатировать такой мотор без жестких перегрузок, используя качественное масло, то проживет он со своими увеличенными зазорами еще очень долго.
КОМПЕНСАЦИЯ КЛАПАНА
Следующий, практически безвредный, но портящий своим существованием нервы водителю, «сверчок» живет в другой части мотора. Называется он гидрокомпенсатор клапана. Это механизм, работу которого поддерживает давление в системе смазки двигателя. Его задача обеспечивать оптимальную высоту подъема клапанов. На цокот гидрокомпенсатора можно вообще не обращать внимания, если его слышно только при прогреве силового агрегата.
Это всего лишь означает, что он слегка изношен и не держит давление масла «на холодную». Прогрев до рабочей температуры компенсирует увеличившиеся зазоры и гидрокомпенсатор начинает работать в штатном режиме — без постороннего шума. О его замене следует думать, если он тарахтит и после прогрева мотора.