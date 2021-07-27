На какие стуки в моторе можно годами не обращать внимания

Стучащий движок — кошмар автовладельца. В том смысле, что это означает для него в самом ближайшем будущем серьезные затраты либо на капремонт силового агрегата, либо, в особо тяжелых случаях, не его замену на новый.

Однако, как показывает опыт эксплуатации машин самых разных марок, моделей и годов выпуска, далеко не каждый моторный стук предполагает для двигателя апокалиптический сценарий. В некоторых случаях автомобилисты годами эксплуатируют свои легковушки с нестандартными звуками, несущимися откуда-то из блока цилиндров, и ни о какой «капиталке» речи не заходит.

ПО КОМ СТУЧИТ ПОРШЕНЬ

Среди таких относительно безопасных стуков, прежде всего, можно назвать те, что возникают при так называемой «перекладе» поршня. Это момент, когда он заканчивает движение вверх и начинает опускаться вниз. На нормально работающем моторе при этом никаких звуков не слышно. А в подержанном агрегате вполне вероятно их возникновение. Они объясняются износом поршневых колец и увеличившимися из-за этого зазорами между поршнем и стенками цилиндра.