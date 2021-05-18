5 хитростей, помогающих экономить бензин в жару

МАНЕРНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Ну и манера вождения также дает изрядную экономию. В идеале передвигаться следует таким образом, чтобы допускать как можно меньше остановок — например на тех же светофорах. Ведь при этом безвозвратно теряется кинетическая энергия машины, на приобретение которой чуть ранее был потрачен тот или иной объем бензина. Чтобы снова разогнаться потребуется новая его порция. Которую можно было бы сэкономить, избежав остановки. Оптимальный режим: постоянно и безостановочно двигаться от точки старта до самого финиша маршрута с постоянной скоростью около 80 км/ч. Это — самый экономичный стиль движения.

Если речь идет о езде по трассе, то можно сэкономить «горючку» способом, доступным опытным водителям с хорошей реакцией — пристроившись почти к вплотную к заднему бамперу грузовика или дальнобойной фуры, в «мешке» разреженного воздуха, который она тащит за собой при движении. За сотню километров езды на таком «прицепе» можно сберечь несколько литров топлива — особенно если ваша собственная машина большая и достаточно тяжелая.

Для владельцев авто с механической трансмиссией актуален совет при движении накатом не переключать КП в положение нейтраль. Поскольку при движении «на передаче» с отпущенной педалью газа топливо в цилиндры не поступает вообще — в отличии от режима движения «на нейтрали».