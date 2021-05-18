5 хитростей, помогающих экономить бензин в жару

ФИЛЬТРУЕМ ПРАВИЛЬНО
Список «экономических» мер имеет смысл с тех, которые следует предпринять еще до поездки. Они касаются технического состояния машины. Прежде всего, следует удостовериться в чистоте фильтров — воздушного и топливного. При их засоре двигатель не может выдавать полную тягу, вынуждая водителя сильнее давить на педаль газа и тратит гораздо больше топлива. «Воздушник» забивается чаще, причем в сухую жаркую погоду этот процесс ускоряется из-за пыли и насекомых в воздухе. Поэтому менять его следует почаще.
ДОЛОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ!
Чтобы поменьше тратить топлива следует снизить силу трения качения колес и сопротивление воздуха. Для решения первой задачи можно накачать посильнее покрышки. Лишние 0,3—0,5 атмосферы в колесах сделают машину более «жесткой» на ходу, зато заметно снизят потребление бензина. А уменьшить сопротивление воздуху, на которое тоже тратится часть усилий двигателя, можно убрав с крыши багажник и закрывая при движении окна. Некоторые автомобилисты на полном серьезе считают, что чистый — без грязи и пыли — кузов авто тоже снижает аэродинамическое сопротивление.
МАСЛЯНАЯ ТОНКОСТЬ
Для граждан, считающих себя подкованными в техническом плане подходит способ экономии горючего, основанный на использовании мене вязкого моторного масла. Цель — снизить потери на трение внутри двигателя, повысив его эффективность. К вопросу выбора смазки следует походить крайне осторожно, сверяясь с инструкцией по эксплуатации авто. Ведь применение чересчур маловязкого масла может спровоцировать его течи сквозь прокладки и уплотнения, а также «масложор» в цилиндро-поршневой группе.
ЭКОНОМИМ НА УДОБСТВАХ
На итоговое потребление бензина влияет и использования водителем вспомогательных и сервисных систем машины. Это объясняется тем, что все они, в конечном счете, приводятся в действие двигателем — пусть и через передаточное звено в виде электрогенератора или ременного привода. Так, именно за счет сжигания дополнительной толики горючего кондиционер охлаждает воздух в салоне. За счет дополнительной нагрузки на мотор со стороны электрогенератора питается громогласно «ухающая» аудиосистема ТС. Избегая включать подобные опции, вы экономите топливо.
МАНЕРНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Ну и манера вождения также дает изрядную экономию. В идеале передвигаться следует таким образом, чтобы допускать как можно меньше остановок — например на тех же светофорах. Ведь при этом безвозвратно теряется кинетическая энергия машины, на приобретение которой чуть ранее был потрачен тот или иной объем бензина. Чтобы снова разогнаться потребуется новая его порция. Которую можно было бы сэкономить, избежав остановки. Оптимальный режим: постоянно и безостановочно двигаться от точки старта до самого финиша маршрута с постоянной скоростью около 80 км/ч. Это — самый экономичный стиль движения.
Если речь идет о езде по трассе, то можно сэкономить «горючку» способом, доступным опытным водителям с хорошей реакцией — пристроившись почти к вплотную к заднему бамперу грузовика или дальнобойной фуры, в «мешке» разреженного воздуха, который она тащит за собой при движении. За сотню километров езды на таком «прицепе» можно сберечь несколько литров топлива — особенно если ваша собственная машина большая и достаточно тяжелая.
Для владельцев авто с механической трансмиссией актуален совет при движении накатом не переключать КП в положение нейтраль. Поскольку при движении «на передаче» с отпущенной педалью газа топливо в цилиндры не поступает вообще — в отличии от режима движения «на нейтрали».