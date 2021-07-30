5 способов устранить течь радиатора в дороге

Если заметили утечку, пар из-под капота или то, что жидкость рвется наружу, нужно немедленно остановиться и заглушить мотор. Утечка антифриза грозит перегревом двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде капитального ремонта. Обычно такие неприятности случаются, как назло, вдали от дома. Но, к счастью, есть немало способов устранить течь своими силами и не ждать эвакуатора.

В случае, когда протекает один из соединительных шлангов, проблема решается при помощи набора стяжек, а лучше хомутов. Треснувшую часть шланга отрезаем и устанавливаем укороченный патрубок на штатное место, стянув его стяжками или металлическим хомутом. Последнее крепление гораздо надежнее, да и прослужит дольше.

Если часть антифриза успела вытечь, можно добавить в систему воды. Такая охлаждающая жидкость станет меньше сопротивляться высоким температурам, зато позволит дотянуть до города. А там можно полностью заменить антифриз новым.