5 способов устранить течь радиатора в дороге

Если заметили утечку, пар из-под капота или то, что жидкость рвется наружу, нужно немедленно остановиться и заглушить мотор. Утечка антифриза грозит перегревом двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде капитального ремонта. Обычно такие неприятности случаются, как назло, вдали от дома. Но, к счастью, есть немало способов устранить течь своими силами и не ждать эвакуатора.
В случае, когда протекает один из соединительных шлангов, проблема решается при помощи набора стяжек, а лучше хомутов. Треснувшую часть шланга отрезаем и устанавливаем укороченный патрубок на штатное место, стянув его стяжками или металлическим хомутом. Последнее крепление гораздо надежнее, да и прослужит дольше.
Если часть антифриза успела вытечь, можно добавить в систему воды. Такая охлаждающая жидкость станет меньше сопротивляться высоким температурам, зато позволит дотянуть до города. А там можно полностью заменить антифриз новым.
От небольшой «пробоины» в системе охлаждения спасет и герметик, который добавляют в охлаждающую жидкость. Препарат заливаются в расширительный бачок и прокачивают через всю систему. Состав герметика проникает в мелкие трещины, и закупоривает их, формируя в месте протечки твердую полимерную корку. Герметиком даже можно «залатать» течь в радиаторе, но размеры течи должны быть совсем небольшие.
Похожее действие и у специальных клеев, которые предназначены для наружного применения. Но тут поправка: чтобы ими воспользоваться, водитель должен точно определить, откуда уходит антифриз.
А вот если в радиаторе образовалась довольно большая дыра, заделать ее можно с помощью препарата «холодная сварка», в составе которого присутствует эпоксидная смола. Твердея, она превращается в очень прочный термостойкий материал, поэтому такая заплата прослужит несколько лет.
Поэтому, перед дальней дорогой нужно заранее запастись средствами скорой помощи автомобилю, чтобы течь антифриза не застала врасплох.