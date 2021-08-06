Почему даже после качественного кузовного ремонта машины трескается шпаклевка

Итак, на двери, крыле, крыше и далее по списку образовалась вмятина, которую хитрыми железками не вытянуть. Значит, надо ремонтировать по полному циклу: убрать старое покрытие, положить свежее, выровнять и покрасить. Вроде, ничего нового — машины так чинят последние лет 50—60.

Однако все чаще можно найти отзывы, подкрепленные фотодоказательствами, в которых описываются последствия такого ремонта: шпаклевка вместе с краской треснули, а на месте проведенных работ образовался провал, глубиной с озеро Байкал. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно разобраться с теорией.

Итак, шпаклевка. Во-первых, она бывает очень разной. Если деталь большая, а в месте повреждения ее можно прогнуть пальцем (например, капот или крыло), то простой шпаклей тут не обойтись. Нужно использовать материал с алюминиевой стружкой, который будет «играть» вместе с металлическим элементом: на жаре расширяться, а на холоде — сжиматься. Если же мастер решил схалтурить и сэкономить, используя простую шпаклевку, то она, конечно же, лопнет от напряжения.