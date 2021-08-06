Почему даже после качественного кузовного ремонта машины трескается шпаклевка

Итак, на двери, крыле, крыше и далее по списку образовалась вмятина, которую хитрыми железками не вытянуть. Значит, надо ремонтировать по полному циклу: убрать старое покрытие, положить свежее, выровнять и покрасить. Вроде, ничего нового — машины так чинят последние лет 50—60.
Однако все чаще можно найти отзывы, подкрепленные фотодоказательствами, в которых описываются последствия такого ремонта: шпаклевка вместе с краской треснули, а на месте проведенных работ образовался провал, глубиной с озеро Байкал. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно разобраться с теорией.
Итак, шпаклевка. Во-первых, она бывает очень разной. Если деталь большая, а в месте повреждения ее можно прогнуть пальцем (например, капот или крыло), то простой шпаклей тут не обойтись. Нужно использовать материал с алюминиевой стружкой, который будет «играть» вместе с металлическим элементом: на жаре расширяться, а на холоде — сжиматься. Если же мастер решил схалтурить и сэкономить, используя простую шпаклевку, то она, конечно же, лопнет от напряжения.
Во-вторых, любой опытный маляр скажет, что лучше положить десять тонких слоев, чем один толстый. Однако на такую операцию требуется в 10 раз больше времени — каждый из слоев должен сохнуть не менее 20 минут.
Поэтому в гаражных рембазах, где за качеством не следят, а единственный фактор, интересующий владельца, это количество отремонтированных машин, автослесарь не сможет объяснить низкую скорость работ. Клади толще, шкурь реже. Но стоит помнить, что только нанесение тонких слоев шпаклевки, один за другим, гарантирует, что материал не просядет, не лопнет и не отвалится.
Третий «тонкий момент» — проявочная пудра. Для того чтобы «вывести в идеал», нужно наносить специальный сыпучий материал, действительно напоминающий пудру, который попадает в каждый шов и трещину, демонстрируя недоработку в шлифовке. Увы, найти мастера, который работает именно так, трудно. С другой стороны, проявочная пудра является одним из индикаторов профессионала.
Пункт под номером 4 следует посвятить порядку наложения материалов: грунт, армированная шпаклевка, грунт, финишная. Рассказы про то, что «этому новомодному сверхсовременному материалу грунт не нужен» — лишь рассказы.
Перед каждой сменой нужно прогрунтовать поверхность. После шлифовки — обезжирить. Тогда и только тогда шпаклевка продержится долго, а не отпадет на первой кочке.
Хорошо зашпаклеванная и качественно покрашенная деталь ничем не отличается от новой — она прослужит столько же и будет радовать глаз долгие годы. Но для этого мастеру необходимо провести многие часы, нанося и выводя. Поэтому работа качественного профессионального маляра просто не может стоить дешево.