5 способов спасти вариатор от перегрева

У всех современных вариаторов в случае перегрева сильнее всего страдает рабочая жидкость, которая теряет свои свойства и становится неспособной защищать детали от износа. Да и неметаллические элементы коробки от нагрева быстро стареют. Вот пять простых способов защитить трансмиссию от серьезных проблем и продлить ей ресурс.

Переводите рычаг в «паркинг»

Если остановка на светофоре больше двух минут, лучше всего перевести селектор в редим P. Таким образом, мы даем гидротрансформатору возможность свободно вращаться и он меньше нагревается. Поэтому уменьшается риск перегрева и у рабочей жидкости.

Снимите защиту двигателя

Если композитная или стальная защита двигателя нештатная, то она нарушает теплообмен в подкапотном пространстве и ухудшает обдув силового агрегата набегающим потоком воздуха. Все это повышает температурную нагрузку на двигатель и коробку передач.

Чистите радиатор

Регулярно чистите от грязи радиатор интеркулера, потому как обычно он расположен рядом с аркой колеса, то есть в очень грязном месте. Со временем грязью сильно забивается его внутренняя сторона, что и приводит к перегреву вариатора при сильной нагрузке или в жару.