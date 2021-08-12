5 способов спасти вариатор от перегрева

У всех современных вариаторов в случае перегрева сильнее всего страдает рабочая жидкость, которая теряет свои свойства и становится неспособной защищать детали от износа. Да и неметаллические элементы коробки от нагрева быстро стареют. Вот пять простых способов защитить трансмиссию от серьезных проблем и продлить ей ресурс.
Переводите рычаг в «паркинг»
Если остановка на светофоре больше двух минут, лучше всего перевести селектор в редим P. Таким образом, мы даем гидротрансформатору возможность свободно вращаться и он меньше нагревается. Поэтому уменьшается риск перегрева и у рабочей жидкости.
Снимите защиту двигателя
Если композитная или стальная защита двигателя нештатная, то она нарушает теплообмен в подкапотном пространстве и ухудшает обдув силового агрегата набегающим потоком воздуха. Все это повышает температурную нагрузку на двигатель и коробку передач.
Чистите радиатор
Регулярно чистите от грязи радиатор интеркулера, потому как обычно он расположен рядом с аркой колеса, то есть в очень грязном месте. Со временем грязью сильно забивается его внутренняя сторона, что и приводит к перегреву вариатора при сильной нагрузке или в жару.
Ставьте дополнительный радиатор
Установка дополнительного радиатора охлаждения точно не будет лишней тратой денег. За примером далеко ходить не надо. Скажем, на кроссоверы Mitsubishi Outlander разных годов выпуска японцы то ставили радиаторы охлаждения вариатора, то нет. Автовладельцы быстро поняли, что без такого «охладителя» трансмиссия выдерживает гораздо меньше, чем с ним, так что стали монтировать радиаторы самостоятельно.
Измените манеру передвижения
Вариатор очень не любит частых пробуксовок на светофорах, попыток забраться на высокий бордюр, буксований в грязи, буксировок и длительного движения на большой скорости. Все это вызывает перегрев рабочей жидкости, так что CVT подойдет тем, кто не торопится. У таких водителей эта коробка живет более 200 000 км пробега без серьезных ремонтов.