5 действий водителя, при которых сломается ГУР

Поломка гидроусилителя обернется серьезными расходами, ведь подчас рулевую рейку вообще отремонтировать невозможно. В сервисе ее просто меняют. Чтобы не пришлось раскошеливаться раньше времени, каждый водитель должен знать, что может вызвать неисправности усилителя руля. Вот самые частые причины больших проблем.

Движение с растрескавшимся пыльником

Если не следить за состоянием резиновых уплотнителей, то настанет момент, когда на них появятся трещины, через которые начнет проникать вода и грязь. Жижа станет оседать на основном валу, рождая ржавчину, в результате чего механизм будет люфтить, а езда с люфтом в рулевом управлении запрещена.

Вращение руля до упора

Если поворачивать руль до упора и при этом жать на газ, то давление в контуре гидроусилителя увеличится. Со временем это приведет к выдавливанию уплотнителей и повреждению старых шлангов. Поэтому автопроизводители не рекомендуют удерживать «баранку» в крайнем положении дольше пяти секунд.

Стоянка с вывернутыми колесами

При такой парковке давление в системе резко подскочит сразу после пуска мотора. Это значит, что ударная нагрузка пойдет на те же уплотнители и шланги. Если все это износилось, то протечек не избежать. А текущую рейку, скорее всего, придется заменить.