5 действий водителя, при которых сломается ГУР

Поломка гидроусилителя обернется серьезными расходами, ведь подчас рулевую рейку вообще отремонтировать невозможно. В сервисе ее просто меняют. Чтобы не пришлось раскошеливаться раньше времени, каждый водитель должен знать, что может вызвать неисправности усилителя руля. Вот самые частые причины больших проблем.
Движение с растрескавшимся пыльником
Если не следить за состоянием резиновых уплотнителей, то настанет момент, когда на них появятся трещины, через которые начнет проникать вода и грязь. Жижа станет оседать на основном валу, рождая ржавчину, в результате чего механизм будет люфтить, а езда с люфтом в рулевом управлении запрещена.
Вращение руля до упора
Если поворачивать руль до упора и при этом жать на газ, то давление в контуре гидроусилителя увеличится. Со временем это приведет к выдавливанию уплотнителей и повреждению старых шлангов. Поэтому автопроизводители не рекомендуют удерживать «баранку» в крайнем положении дольше пяти секунд.
Стоянка с вывернутыми колесами
При такой парковке давление в системе резко подскочит сразу после пуска мотора. Это значит, что ударная нагрузка пойдет на те же уплотнители и шланги. Если все это износилось, то протечек не избежать. А текущую рейку, скорее всего, придется заменить.
Резкие маневры
Для оптимальной работы жидкость в ГУРе должна прогреться. Если же сразу после запуска двигателя начать движение, да еще совершая резкие маневры, непрогретая или вовсе загустевшая жидкость спровоцирует скачек давления в системе. Результат уже описан выше: произойдет выдавливание уплотнителей и появление течей.
Халатное отношение к машине
ГУР может сломаться и из-за того, что ослабло натяжение приводного ремня. Распознать проблему можно при пуске двигателя, когда из-под капота слышен противный писк. Если долго игнорировать такой звуковой сигнал, насос гидроусилителя сломается, а это очень дорогая поломка.