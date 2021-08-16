Почему не стоит перекрашивать всю деталь кузова из-за обыкновенного скола

В процессе эксплуатации авто наего кузове постоянно появляются мелкие царапины, сколы и, порой, даже жучки и вспучивания лакокрасочного покрытия. И некоторые автовладельцы, в попытках вернуть своей любимой машине заводской вид, готовы ежегодно перекрашивать детали даже из-за небольших недочетов. Вот только делают это они очень зря. И тому есть несколько причин.
Особенно рьяно радеют за внешность железного коня владельцы новых автомобилей, застрахованных по КАСКО. Желание перекрасить машину возникает у них в тот момент, когда страховка подходит к концу. И их логику можно понять. Ну еще бы, ведь за полис уплачена приличная сумма, которую хотелось бы отбить хоть как-то. Однако автовладельцы не подозревают, что приводя свою машину в порядок таким образом, они делают хуже только себе.
Заблуждение первое — многие автомобилисты думают, что на СТО у официального дилера машину покрасят точно так же, как это сделали когда-то на заводе. Нет, у дилеров нет заводского оборудования и возможностей, чтобы выполнить малярные работы столь виртуозно. Отличие крашенной и не крашенной детали будет заметно и визуально, и тактильно, как бы вам не вешали лапшу на уши менеджеры СТО. Ко всему прочему, если малярный цех у дилера так себе, то перекрасить машину придется и не раз, и не два.
Заблуждение второе — имея номер краски на руках, вам подберут ее в тон. Увы и ах. Да, вам найдут ту краску, которой был покрашен автомобиль на заводе. Однако в процессе эксплуатации кузов автомобиля немного, но выцветает. А потому с каждым годом попасть в тон будет все сложнее. И если машину не продавать, а пользоваться самому, то отличие краски на двух деталях одного автомобиля всякий раз будет резать глаз.
Впрочем, все вышеперечисленное еще цветочки. Если вы решите продать перекрашенный автомобиль, то вот здесь вас ждут по-настоящему неприятные сюрпризы. Все, начиная от обычного автомобилиста, желающего сменить свою машину на ту, что поновее и рядового перекупщика до менеджера отдела Trade-In в дилерском центре, прежде чем купить у вас машину, проверят толщину лакокрасочного покрытия всех кузовных деталей с помощью нехитрого приборчика. И вот тут-то начнется сессия неприятных вопросов, и торг. И машину если и купят, то точно не за ту цену, которую вы себе нафантазировали, полагаясь на ее идеальный внешний вид.
В общем, как бы вам ни хотелось сохранить внешность автомобиля в идеале, сделать этого без потерь не получиться. Проще подкрасить скол капелькой специальной краски, чем зачищать всю деталь и перекрашивать себе в убыток, раскошелившись сперва на ремонт, а затем потеряв еще с десяток тысяч рублей при продаже автомобиля.
И даже если вы обнаружили слегка вспучившуюся краску в месте, куда прилетел камушек, не стоит его ковырять и предпринимать меры к ремонту. Как правило, кузова новых авто хорошо защищены от коррозии. И если вздутие не имеет трещин, то и металл под ним останется целым даже по прошествии нескольких лет. Зато когда придет время продавать машину, вам не нужно будет подбирать слова и доказывать, что перекрашенные детали — это не следствие тяжелой аварии, а проявление вашей заботы.
Намного эффективней «забронировать» автомобиль сразу после покупки специальной пленкой. Это надолго сохранит его внешность от сколов и царапин, что автоматически повысит цену при перепродаже.