Почему не стоит перекрашивать всю деталь кузова из-за обыкновенного скола

В процессе эксплуатации авто наего кузове постоянно появляются мелкие царапины, сколы и, порой, даже жучки и вспучивания лакокрасочного покрытия. И некоторые автовладельцы, в попытках вернуть своей любимой машине заводской вид, готовы ежегодно перекрашивать детали даже из-за небольших недочетов. Вот только делают это они очень зря. И тому есть несколько причин.

Особенно рьяно радеют за внешность железного коня владельцы новых автомобилей, застрахованных по КАСКО. Желание перекрасить машину возникает у них в тот момент, когда страховка подходит к концу. И их логику можно понять. Ну еще бы, ведь за полис уплачена приличная сумма, которую хотелось бы отбить хоть как-то. Однако автовладельцы не подозревают, что приводя свою машину в порядок таким образом, они делают хуже только себе.

Заблуждение первое — многие автомобилисты думают, что на СТО у официального дилера машину покрасят точно так же, как это сделали когда-то на заводе. Нет, у дилеров нет заводского оборудования и возможностей, чтобы выполнить малярные работы столь виртуозно. Отличие крашенной и не крашенной детали будет заметно и визуально, и тактильно, как бы вам не вешали лапшу на уши менеджеры СТО. Ко всему прочему, если малярный цех у дилера так себе, то перекрасить машину придется и не раз, и не два.