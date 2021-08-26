Как за 5 минут избавиться от царапин в выемках дверных ручек автомобиля

Многие водители сойдутся во мнении, что самые уязвимые и подверженные внешнему воздействию детали кузова автомобиля — это капот, передний бампер, пороги и диски. И они, конечно же, будут правы. Чаще всего именно эти детали получают мелкие повреждения, которые вызывают летящие из-под колес других автомобилей камни и мусор. Но и есть и такие повреждения, которые раздражают нас всякий раз, когда мы подходим к машине. Причем в их появлении винить можно только себя и своих пассажиров. Это царапины под дверными ручками.

Появлению царапин под ручками дверей мы обязаны кольцам на руках, маникюру, автомобильным ключам, которые забываем переложить в другую руку, когда тянемся к ручке. Лакокрасочное покрытие в этих местах теряет былую свежесть уже после нескольких месяцев эксплуатации. И чем дальше, тем царапин появляется все больше и больше. В результате там, где должна сиять лаковая поверхность, мы видим матовую краску, будто бы эти места зачищали под покраску.

Как правило, чтобы обезопасить поверхность, под ручки клеят специальную броню из пленки. Она отлично защищает лакокрасочное покрытие, сохраняя его в первозданном виде не один год эксплуатации автомобиля. Но что делать, если защиты нет, а царапины уже стали заметны?

Убрать их можно довольно легко, и без применения дорогих материалов и инструмента. Впрочем, сперва, необходимо зафиксировать дверную ручку в ее верхнем положении, при котором дверь открывается, подложив под нее что-то, что не повредит лак на кузове — пусть это будет небольшая губка или тряпочка. В идеале, конечно же, ручки нужно демонтировать — в этом случае процесс полировки можно автоматизировать при помощи УШМ и мехового диска.