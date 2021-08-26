Зачем на северах водители возят с собой шланг от старого пылесоса

Прошлогодняя зима в центральной России вежливо намекнула, что мы как были, так и остаемся северной страной, несмотря на всемирные потепления и прочие экологические катаклизмы. Означает это ровным счетом одно: хочешь с комфортом эксплуатировать автомобиль круглый год — изволь научиться маленьким шоферским хитростям, именуемым для простоты опытом. Где-то вовремя смазать, где-то заранее отремонтировать, и, конечно, грамотно собрать багажник. Порой кажется, что трюм среднестатистического российского автомобиля набит хламом, которому самое место на помойке. Однако в большинстве случаев — это неправда. Очередное подтверждение — история со шлангом от пылесоса.
Выбросить жалко — извечная беда, скрытая в сонме штормов, которые мы переживаем чуть ли не каждый год. С одной стороны — уже привыкли, не так страшно. С другой — знаем, что надеяться стоит только на себя. Поэтому и возим с собой в багажнике все, что может пригодиться по дороге. Ну а как иначе объяснить целый ящик жидкостей да инструмента в багажнике новенькой импортной легковушки? Только опытом ее владельца: через пару лет за рулем в России мы все становимся «выживальщиками». Какой Беар Грилз, когда в 50 км от Кольцевой уже дремучие леса и полное отсутствие всякого присутствия?
История со шлангом выглядит забавной только на первый взгляд. Ну воистину, как его применить? А очень просто: завести автомобиль зимой — это полбеды, потыркаешься — разберешься. А вот что делать с примерзшими намертво тормозными колодками — вопрос. Большинство постарается сорвать, оставив накладки прям на дисках или барабанах. Ехать так нельзя, так что проследуйте по маршруту эвакуатор-автосервис-магазин запчастей.
Но есть простой и гениальный способ эту проблему решить. Намек: выхлопные газы довольно горячие, они не успевают остыть к моменту выхода из оконечной банки глушителя. Значит, нужно просто подвести ненадолго к каждому из задних колес — передние примерзают крайне редко, а вот задние, особенно на ручнике, этой болезнью страдают регулярно. Сделать это проще всего шлангом от пылесоса: он гибкий, нужного диаметра и ничего не стоит — дома, в гараже или на даче обязательно найдется.
Даже прикручивать не надо: просто накидываем один конец на трубу, а второй — втыкаем в щель диска. Через несколько минут колодки отойдут, да и машина успеет прогреться. Можно смело ехать по своим делам. Просто, дешево, быстро. Лучше и не придумаешь.