Зачем на северах водители возят с собой шланг от старого пылесоса

Прошлогодняя зима в центральной России вежливо намекнула, что мы как были, так и остаемся северной страной, несмотря на всемирные потепления и прочие экологические катаклизмы. Означает это ровным счетом одно: хочешь с комфортом эксплуатировать автомобиль круглый год — изволь научиться маленьким шоферским хитростям, именуемым для простоты опытом. Где-то вовремя смазать, где-то заранее отремонтировать, и, конечно, грамотно собрать багажник. Порой кажется, что трюм среднестатистического российского автомобиля набит хламом, которому самое место на помойке. Однако в большинстве случаев — это неправда. Очередное подтверждение — история со шлангом от пылесоса.

Выбросить жалко — извечная беда, скрытая в сонме штормов, которые мы переживаем чуть ли не каждый год. С одной стороны — уже привыкли, не так страшно. С другой — знаем, что надеяться стоит только на себя. Поэтому и возим с собой в багажнике все, что может пригодиться по дороге. Ну а как иначе объяснить целый ящик жидкостей да инструмента в багажнике новенькой импортной легковушки? Только опытом ее владельца: через пару лет за рулем в России мы все становимся «выживальщиками». Какой Беар Грилз, когда в 50 км от Кольцевой уже дремучие леса и полное отсутствие всякого присутствия?