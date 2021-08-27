Как очень быстро поменять колеса при сезонной переобувке или проколе

Через пару месяцев вся центральная Россия озаботится сезонной сменой покрышек, в гаражах заскрипят ключи. Ведь большинство автовладельцев до сих пор предпочитают иметь два полноценных комплекта колес. А что самое сложное в такой замене? Правильно, ползать под машиной с домкратом. Шины и колеса, а так же все, что с ними связанно — извечная боль россиян.

Даже если есть запаска, ее надо сначала извлечь, вытащив из багажника целую гору скарба. Там же, в недрах, притаился и домкрат — гнусная винтовая конструкция, которая пока достигнет нужной высоты, все жилы из водителя вытащит.

Не столь страшна прикипевшая гайка и даже неудобный ключ, сколько бесконечный баланс работы с подъемным устройством: его надо так поставить, чтобы в специальное место уперся, чтобы машину поднял, чтобы не соскочил, уронив транспорт на асфальт. Однако есть простой способ эту абсолютно ненужную гимнастику избежать.