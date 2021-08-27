Как очень быстро поменять колеса при сезонной переобувке или проколе

Через пару месяцев вся центральная Россия озаботится сезонной сменой покрышек, в гаражах заскрипят ключи. Ведь большинство автовладельцев до сих пор предпочитают иметь два полноценных комплекта колес. А что самое сложное в такой замене? Правильно, ползать под машиной с домкратом. Шины и колеса, а так же все, что с ними связанно — извечная боль россиян.
Даже если есть запаска, ее надо сначала извлечь, вытащив из багажника целую гору скарба. Там же, в недрах, притаился и домкрат — гнусная винтовая конструкция, которая пока достигнет нужной высоты, все жилы из водителя вытащит.
Не столь страшна прикипевшая гайка и даже неудобный ключ, сколько бесконечный баланс работы с подъемным устройством: его надо так поставить, чтобы в специальное место уперся, чтобы машину поднял, чтобы не соскочил, уронив транспорт на асфальт. Однако есть простой способ эту абсолютно ненужную гимнастику избежать.
Надувной домкрат называется. Это изобретение наконец-то добралось из голливудских шоу и до наших болот, представ довольно широким разнообразием: и на каждую машину, и на каждый кошелек найдется свой вариант. При выборе стоит озаботиться лишь точностью подбора: вес машины нужно брать с запасом. Работает устройство весьма и весьма просто: подсунул под порог, да накачал. Опять же, решение для тех, чьи «поддомкратники» давно нуждаются в сварщике.
Однако есть и определенные тонкости в работе. Во-первых, нужно внимательно осмотреть днище на предмет торчащих острых краев, ведь шарик (а надувной домкрат — это шар из плотной ткани) может быть проткнут. Дабы наверняка этой неприятности избежать, есть простой лайфхак: просто подложить между машиной и подъемным устройством резиновый коврик из-под ног пассажира. Просто и надежно.
Второе важное требование — насос. Старым-добрым, который путешествует с нами еще со времен старого папиного «Жигуля», надувной домкрат накачать конечно можно, только вот времени это займет слишком много. Обновить насос никогда не поздно, ведь в России, увы, это популярный и регулярно используемый инструмент, только вот выбирать его стоит с учетом нового «гаджета», который вот-вот пропишется в багажнике.
Кстати, накачать домкрат можно не только насосом, но и выхлопными газами, просто присоединив специальную трубку со штуцером к выхлопной трубе. История, правда, не про экологию с экономией, но, надо отдать ей должное, качает быстро.
Качественный винтовой домкрат стоит около трех тысяч рублей, а гидравлический и уж тем более подкатной — и того больше. Надувной же обойдется в сумму около шести тысяч «деревянных», что недешево, однако скорость и комфорт быстро сгладят острые углы.