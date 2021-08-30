Что такое выбег автомобиля, и почему его должен знать каждый водитель

Если говорить по научному, то выбег — это движение автомобиля по инерции (накатом) после выключения двигателя за счет кинетической энергии движущихся частей. Ну а если объяснять доступно, то такая поверка — один из самых простых и дешевых способов диагностики многих узлов и систем «железного коня».

Измеряют выбег следующим образом. На ровном участке дороги машина разгоняется до 50 км/ч. Затем водитель переводит рычаг коробки передач в «нейтраль» или селектор «автомата» к букве N и выключает мотор. После этого смотрят какое расстояние до полной остановки проехала машина. Нелишним будет проделать ту же операцию в противоположном направлении. Так показания будут точнее.

Минимальный выбег у легкового автомобиля равен 450 метров. Обычно на такое расстояние уезжают «нашемарки». Автомобили иностранного производства могут проехать и за 700 метров. Если величина выбега меньше этих показателей, тогда придется насторожиться. Возможных неисправностей может быть много. Начнем с того, что шины просто недокачаны, что увеличивает сопротивление качению. То есть растет расход топлива, а еще покрышки быстрее изнашиваются.