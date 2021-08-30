Что такое выбег автомобиля, и почему его должен знать каждый водитель

Если говорить по научному, то выбег — это движение автомобиля по инерции (накатом) после выключения двигателя за счет кинетической энергии движущихся частей. Ну а если объяснять доступно, то такая поверка — один из самых простых и дешевых способов диагностики многих узлов и систем «железного коня».
Измеряют выбег следующим образом. На ровном участке дороги машина разгоняется до 50 км/ч. Затем водитель переводит рычаг коробки передач в «нейтраль» или селектор «автомата» к букве N и выключает мотор. После этого смотрят какое расстояние до полной остановки проехала машина. Нелишним будет проделать ту же операцию в противоположном направлении. Так показания будут точнее.
Минимальный выбег у легкового автомобиля равен 450 метров. Обычно на такое расстояние уезжают «нашемарки». Автомобили иностранного производства могут проехать и за 700 метров. Если величина выбега меньше этих показателей, тогда придется насторожиться. Возможных неисправностей может быть много. Начнем с того, что шины просто недокачаны, что увеличивает сопротивление качению. То есть растет расход топлива, а еще покрышки быстрее изнашиваются.
Есть причины и посерьезнее. Например, может быть неправильно установлен сход-развал, в колесных ступицах изношены подшипники, есть неисправности в подвеске. А еще тормозные диски могут прикусывать колодки, что приводит к преждевременному износу и первых и вторых.
Надо помнить, что выбег зависит от нагрузки автомобиля, поэтому его надо мерить, когда в салоне сидит только один водитель, а в багажнике нет груза. Есть разница и в кузовах машин. Скажем, выбег крупного полноприводного кроссовера будет меньше чем у легковушки, так как у SUV больше потерь в трансмиссии.
Вот поэтому хорошо бы померить выбег, когда автомобиль еще новый. А потом периодически сверять показания. Так можно точно определить, что с ходовой частью скоро могут возникнуть проблемы. Потому их легче и дешевле предупредить заранее, чем выкладывать крупную сумму за ремонт, когда неисправность станет сильнее напоминать о себе.