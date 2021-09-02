Чего опасаться водителю авто с задней подвеской с эффектом подруливания

За много лет автомобильная подвеска мало изменилась в плане конструкции. Спереди обычно ставят Мак-Ферсон, а сзади — упругую балку или многорычажную схему. Именно последняя и обладает так называемым эффектом подруливания, благодаря чему даже обычный городской автомобиль управляется точно и остро.

Секрет кроется в подруливающих элементах, которые могут работать как в активном, так и в пассивном режимах. В первом случае за управление задних колес отвечают электронные блоки, которые разворачивают их одновременно с передними. А во втором — рычаги и упругие тяги, реагирующие на изменение нагрузок на колеса и нивелирующие искажения в управляемости.

В первом случае конструкция задней подвески получается крайне сложной и громоздкой. К тому же, чем больше электроники, тем больше вероятность возникновения различных «глюков» в ее работе или поломок. Так что от таких машин нужно бежать подальше. Лучше обратить внимание на авто с пассивной схемой ходовой части. Тем более, что сейчас схема с упругими элементами распространена больше всего. Но и тут не все гладко.