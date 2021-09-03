Как поменять рулевой наконечник и шаровую опору старым дедовским способом

Процесс замены тех же шаровых опор и рулевых наконечников, по технологии времен всеобщего счастья и побеждающего коммунизма, сегодня выглядел бы дико. И, тем не менее, так делали абсолютно все шоферы СССР, а некоторые, за неимением спецприборов, делают и сейчас.

Когда деревья были большими, а отечественный автопром находился на заре своего существования, не было ни сервисов, ни, тем более, оборудования, с помощью которого можно было легко и просто отремонтировать свой автомобиль. На помощь шоферам приходили смекалка и опыт других автовладельцев, которые уже столкнулись с той или иной проблемой. Технологии шлифовались годами. А потому, видимо, и сегодня кому-то могут пригодиться. Особенно там, где на много верст нет ни души, не говоря уж о СТО.

Итак, когда приходило время менять рулевой наконечник или шаровую опору, которая, если не сменить ее вовремя, отлетала сама собой на первой же кочке, выворачивая переднее колесо со всеми его «кишками» наружу, наши отцы, деды и прадеды поступали просто…