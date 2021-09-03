Как поменять рулевой наконечник и шаровую опору старым дедовским способом

Процесс замены тех же шаровых опор и рулевых наконечников, по технологии времен всеобщего счастья и побеждающего коммунизма, сегодня выглядел бы дико. И, тем не менее, так делали абсолютно все шоферы СССР, а некоторые, за неимением спецприборов, делают и сейчас.
Когда деревья были большими, а отечественный автопром находился на заре своего существования, не было ни сервисов, ни, тем более, оборудования, с помощью которого можно было легко и просто отремонтировать свой автомобиль. На помощь шоферам приходили смекалка и опыт других автовладельцев, которые уже столкнулись с той или иной проблемой. Технологии шлифовались годами. А потому, видимо, и сегодня кому-то могут пригодиться. Особенно там, где на много верст нет ни души, не говоря уж о СТО.
Итак, когда приходило время менять рулевой наконечник или шаровую опору, которая, если не сменить ее вовремя, отлетала сама собой на первой же кочке, выворачивая переднее колесо со всеми его «кишками» наружу, наши отцы, деды и прадеды поступали просто…
Сперва, за неимением WD-40 и прочих его аналогов, «приговоренную» запчасть обильно смачивали. Для этого использовали уксус, воду и даже, извиняемся, мочу. Затем, можно было перекурить несколько минут, чтобы любая из жидкостей хоть как-то проникла к «пальцу» в шаровой или в рулевом наконечнике, смазав его посадочное место. И можно было приступать к дальнейшим танцам с бубном (читай — монтировкой).
Впрочем, тогда и монтировки-то были не у всех. А потому брали то, что под руку попадалось, например, кусок трубы. И с помощью нее и такой-то матери тянули что есть силы наконечник в противоположенную сторону от стойки.
Когда упор казался надежным, в ход шел молоток. Удар нужно было наносить точно и мощно в область посадочного места в стойке или кулаке. При этом ни в коем случае нельзя было ослаблять трубу. С каждым ударом и под действием постоянного усилия «палец» сдавался, и таки покидал насиженное место.
Метод рабочий — это проверено годами и армией автомобилистов, у которых не было под рукой удобных съемников. Кто знает, может и сегодня можно встретить адептов старой школы, которые разъединяют детали при помощи трубы и молотка быстрее, чем это делают современные мастера СТО с модным оборудованием.