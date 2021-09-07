Как законно и дешево улучшить свет фар в автомобиле

Самый простой способ — отполировать фары, но он не всегда помогает. Действительно со временем на фарах образовывается большое количество сколов и царапин, которые искажают свет. Однако полировку мы рекомендуем только если внешняя сторона фары стеклянная, а не пластиковая. Стекло хорошо полируется, скажем, зубной пастой, или пастой ГОИ и для этого не надо покупать дорогие специализированные средства. Пластик же полируется посредственно, так что здесь нужно идти другим путем.
В первую очередь нужно проверить, не запылились ли блок-фары изнутри. Это часто происходит, особенно если автомобиль подержанный, а сама фара разборная. Тогда нужно снять оптику, почистить все, включая отражатель, хорошенько просушить и собрать. Кроме этого, не забудьте осмотреть электрические выводы на фарах. Если они окислились, это тоже может стать причиной того, что фары светят тускло.
Еще один способ подходит тем, у кого постоянно просаживается напряжение на фарах. Для проверки этого факта, сначала нужно проверить напряжение на аккумуляторе, а затем на выводах фары. Если отклонения более чем на 0,2—0,3 вольта, можно смело ставить реле для увеличения яркости света. Такие продают во многих автомагазинах. С помощью такого реле фары запитываются непосредственно от аккумулятора. Это раз и навсегда решает проблему тусклой оптики.
На ряде популярных моделей можно сделать и небольшой тюнинг. Например, дорестайлинговые Hyundai Solaris владельцы часто ругают за плохой свет. Решение нашли в доработке конструкции фары. Дело в том, что в блок-фаре «корейца» есть специальный колпачок, который закрывает лампу. О смысле его установки многие спорят до сих пор. Одни говорят, что это просто декоративный элемент, другие, что с помощью него уменьшается засветка.
Если демонтировать этот колпачок, то лампа начнет светить ярче. При этом слепить встречных водителей не будет, потому как колпачок не влияет на светотеневую границу. Даже без него фары рисуют четкую «галку», выше которой нет засветов.