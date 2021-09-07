Как законно и дешево улучшить свет фар в автомобиле

Еще один способ подходит тем, у кого постоянно просаживается напряжение на фарах. Для проверки этого факта, сначала нужно проверить напряжение на аккумуляторе, а затем на выводах фары. Если отклонения более чем на 0,2—0,3 вольта, можно смело ставить реле для увеличения яркости света. Такие продают во многих автомагазинах. С помощью такого реле фары запитываются непосредственно от аккумулятора. Это раз и навсегда решает проблему тусклой оптики.

На ряде популярных моделей можно сделать и небольшой тюнинг. Например, дорестайлинговые Hyundai Solaris владельцы часто ругают за плохой свет. Решение нашли в доработке конструкции фары. Дело в том, что в блок-фаре «корейца» есть специальный колпачок, который закрывает лампу. О смысле его установки многие спорят до сих пор. Одни говорят, что это просто декоративный элемент, другие, что с помощью него уменьшается засветка.

Если демонтировать этот колпачок, то лампа начнет светить ярче. При этом слепить встречных водителей не будет, потому как колпачок не влияет на светотеневую границу. Даже без него фары рисуют четкую «галку», выше которой нет засветов.