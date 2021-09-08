Почему в машине сыро, а окна потеют

Стоящие на ковриках лужи, запах прелой листвы и плесени, а также могучие подтеки на всех окнах — традиционный симптом наступившей осени. Увы, им страдают абсолютное большинство автомобилей, отметивших пятилетку эксплуатации. Побороть эту проблему, казалось бы, несложно: просто поменять скопом лобовое стекло да все дверные уплотнители. Пятьдесят или около того тысяч «деревянных», и — добро пожаловать в комфорт. Однако есть способ и подешевле, правда, придется повозиться. Но когда нас это пугало?

Чтобы проблему решить, ее нужно, во-первых, осознать, а во-вторых, локализовать. Начнем с теории: ветровые стекла приклеивают на специальный клей, который даже в заводском исполнении вечно не служит. Со временем, от постоянных перепадов температур, он начинает трескаться, открывая путь воде. Проверить это просто: в запущенном случае «триплекс» начинает просто двигаться в своем проеме. Проще говоря, надавив изнутри на лобовое стекло, его можно оторвать от рамки. Кстати, замененное лобовое стекло служит в разы меньше, так что речь может идти и о трех-четырех годах.

Естественно, лучший вариант — замена. Но если финансы, как у всей страны, поют и пляшут, то поможет шовный герметик: он черного цвета, незаметный, и весьма крепко схватывает, не давая прохода даже воздуху. Что уж говорить о воде! Перед нанесением, нужно тщательно обезжирить поверхность — хоть растворителем, хоть бензином, хоть специальным составом — а потом аккуратно, надев предварительно резиновые перчатки — нанести «химию». Практика показывает, что в таком виде стекло послужит еще пару лет.