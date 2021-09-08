Отработка в порогах авто: минусов больше, чем плюсов

Лить отработку в полые пороги — идея не новая. За неимением качественной антикоррозийной химии этот способ использовали шоферы в СССР. Да и сегодня найдется множество желающих сэкономить и вторично использовать то, за что однажды они уже заплатили. И стоит отметить, что с одной стороны отработка — вариант рабочий. В свойствах отслужившего свой срок моторного масла все еще присутствую присадки, предотвращающие коррозию. Однако все это ненадолго. И вот почему.

Прослужив 10—15 тысяч километров в двигателе внутреннего сгорания, меняются в худшую сторону буквально все основные свойства масла, начиная от чистящих и смазывающих и заканчивая антикоррозийными, за которые отвечает щелочное число смазки. Чем дольше масло проработало в двигателе, тем его щелочное число меньше. А равно и хуже антикоррозийные свойства, защищающие внутренние поверхности силового агрегата.

Масло, залитое в пороги, не вытесняет влагу, если таковая там оказалась, а покрывает ее сверху, препятствуя контакту с кислородом. Таким образом, влага никуда не денется, потому что масляная пленка не даст ей испариться. В свою очередь процесс ржавления все равно будет развиваться. Чуть медленнее, но будет. А результаты подобной «обработки» все мы ежедневно видим на дорогах страны — в порогах машин зияют огромные дыры.