Отработка в порогах авто: минусов больше, чем плюсов

Лить отработку в полые пороги — идея не новая. За неимением качественной антикоррозийной химии этот способ использовали шоферы в СССР. Да и сегодня найдется множество желающих сэкономить и вторично использовать то, за что однажды они уже заплатили. И стоит отметить, что с одной стороны отработка — вариант рабочий. В свойствах отслужившего свой срок моторного масла все еще присутствую присадки, предотвращающие коррозию. Однако все это ненадолго. И вот почему.
Прослужив 10—15 тысяч километров в двигателе внутреннего сгорания, меняются в худшую сторону буквально все основные свойства масла, начиная от чистящих и смазывающих и заканчивая антикоррозийными, за которые отвечает щелочное число смазки. Чем дольше масло проработало в двигателе, тем его щелочное число меньше. А равно и хуже антикоррозийные свойства, защищающие внутренние поверхности силового агрегата.
Масло, залитое в пороги, не вытесняет влагу, если таковая там оказалась, а покрывает ее сверху, препятствуя контакту с кислородом. Таким образом, влага никуда не денется, потому что масляная пленка не даст ей испариться. В свою очередь процесс ржавления все равно будет развиваться. Чуть медленнее, но будет. А результаты подобной «обработки» все мы ежедневно видим на дорогах страны — в порогах машин зияют огромные дыры.
Ко всему прочему отработка в порогах — не гигиенично. Масло, так или иначе, будет уходить через маломальские щели и дренажные отверстия, пачкая не только асфальт, но и место парковки, будь то место во дворе, подземном паркинге или же личном гараже. В свою очередь, всю эту липкую жижу вы потащите на ботинках домой, в салон автомобиля, и развезете шинами по парковке.
А потому, если вы действительно любите свой автомобиль, используйте для защиты его железа специализированные аэрозольные составы, которые легко наносятся на внутренние полости порогов благодаря длинным трубкам.
Однако еще лучше — обратиться в специализированный сервис, где всю грязную работу проделают за вас, обработав не только скрытые полости кузова, но и днище автомобиля. Таким образом достигается наивысшая защита авто от ржавления. И это намного надежней и экологичней отработки.