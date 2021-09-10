Почему езда «накатом» — прямой путь к тяжелой аварии

В большинстве подержанных машин, которых на российских дорогах очень много, нет систем слежения за разметкой и коррекции траектории. Поэтому при движении накатом они подчиняются только законам инерции. Получается, что прямая связь колес с трансмиссией становится единственным способом сохранения стабильности автомобиля во время экстренного торможения. Поэтому в автошколах по сей день рекомендуют ездить только на передаче. Однако в попытках сэкономить топливо, многие водители двигаются накатом, скажем, на спусках и… попадают в тяжелые аварии. Вот почему это происходит.
Начнем с карбюраторных авто, которые все еще колесят по дорогам страны. Эти моторы капризны и часто глохнут на холостых оборотах. Во время движения накатом это кончается крайне плохо, потому как вакуумный усилитель тормозов перестает работать и педаль каменеет. Что особенно опасно для неопытного водителя, который пугается, теряется и улетает в кювет.
Современные впрысковые моторы менее капризны, к тому же если двигатель заглох, «ваккумник», а также усилитель руля продолжают функционировать в штатном режиме. Опасным такое движение становится, если есть какие-либо проблемы с ABS. При экстренном торможении одно из колес может заблокироваться, и выправить автомобиль, особенно когда он скатывается с уклона, сможет только опытный водитель знакомый с навыками контраварийного вождения.
Ну а если спуск скользкий и очень крутой, то и исправная ABS может не помочь. Тут надо двигаться не на «нейтрали», а на передаче, иногда подгазовывая, чтобы не пошел занос задней части автомобиля.
Если говорить о мощных спортивных машинах с полноприводной трансмиссией и активными дифференциалами на задней оси, то и здесь движение накатом причинит определенные проблемы. Дело в том, что активные дифференциалы работают только при включенной передаче. Если в скоростном повороте или во время заноса перевести рычаг в нейтраль, то машину может просто выкинуть в кювет.