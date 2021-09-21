5 неожиданных причин, почему тускнеют фары, и как победить недуг

Тусклый свет фар напрямую влияет на безопасность. И особенно в переходной осенний период, когда световой день стремительно сокращается, а погодные условия оставляют желать лучшего. Так, например, если зимой белый снег демаскирует границы дороги, создавая естественную подсветку ландшафта, то в его отсутствии ездить водителям по второстепенным дорогам и не подсвеченным участкам трасс приходится в кромешной тьме, где надежда лишь на острое зрение и исправность фар. Но что делать, если последние перестали светить как новые?
Причин потускнения фар может быть несколько. И первая, конечно же, помутнение защитных стекол. Летящие из-под колес других автомобилей пыль и мелкий дорожный мусор, словно наждачкой истирают глянцевую поверхность стекла фар. И несмотря на то, что это весьма крепкий элемент, со временем стекло не выдерживает, и непременно мутнеет. Ухудшается его светопропускная способность, а следовательно, и видимость для водителя.
Решение проблемы помутнения стекол фар довольно простое — полировка. Ее легко выполнить даже самостоятельно, без использования дорогостоящих приборов и материалов.
Однако если стекла прозрачные, а фары не дают должного освещения, необходимо проверить лампочки, их контактную группу и герметичность фары. Сырость, неправильная установка, банальный брак и старость могли скорректировать их работу в худшую сторону. Стоит также внимательно осмотреть отражатель — его зеркальная поверхность должна быть идеально чистой. Если на каком-то элементе обнаружен дефект, его нужно устранить — зачистить, поменять уплотнитель или сам элемент фары, герметизировать.
Впрочем, причина снижения эффективности фар может крыться в неисправности генератора. Если последний барахлит, и не заряжает должным образом аккумуляторную батарею, то это непременно скажется на качестве света. Нормальный диапазон выдаваемой силы тока генератором варьируется от 13,7 до 14,5 А. Если на выходе значения ниже, то фары непременно станут светить хуже. Ко всему прочему, длительный недозаряд аккумуляторной батареи, который без того усугубляет естественный заряд при поездках на короткие расстояния в условиях города, довольно быстро убьет и сам аккумулятор.
Кстати, вы наверняка даже не догадывались, почему автостроители перестали устанавливать на фары стеклоочистители? Ответ вас определенно удивит…