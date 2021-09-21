5 неожиданных причин, почему тускнеют фары, и как победить недуг

Тусклый свет фар напрямую влияет на безопасность. И особенно в переходной осенний период, когда световой день стремительно сокращается, а погодные условия оставляют желать лучшего. Так, например, если зимой белый снег демаскирует границы дороги, создавая естественную подсветку ландшафта, то в его отсутствии ездить водителям по второстепенным дорогам и не подсвеченным участкам трасс приходится в кромешной тьме, где надежда лишь на острое зрение и исправность фар. Но что делать, если последние перестали светить как новые?

Причин потускнения фар может быть несколько. И первая, конечно же, помутнение защитных стекол. Летящие из-под колес других автомобилей пыль и мелкий дорожный мусор, словно наждачкой истирают глянцевую поверхность стекла фар. И несмотря на то, что это весьма крепкий элемент, со временем стекло не выдерживает, и непременно мутнеет. Ухудшается его светопропускная способность, а следовательно, и видимость для водителя.

Решение проблемы помутнения стекол фар довольно простое — полировка. Ее легко выполнить даже самостоятельно, без использования дорогостоящих приборов и материалов.