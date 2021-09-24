Почему штатный набор автомобилиста никогда не поможет, а то и навредит

Такая относительно простая неприятность, как пробитое колесо, может очень дорого обойтись водителю, который захочет использовать штатный аварийный набор из багажника автомобиля.

Например, проблемы может подкинуть даже баллонный ключ, которым откручивают гайки или болты. Дело в том, что его могли сделать очень компактным. И если болты закручены крепко, открутить их небольшим ключиком просто не получится. Есть и еще одна проблема. Нередко ключи делают из мягкого металла. В результате, при откручивании колеса грани в головке ключа просто срезает. Пример: штатный «баллонник» от Volvo 850. Поэтому после полевого шиномонтажа, ключ можно выбрасывать. Второе колесо им уже не открутить. Что делать, если прокололи два колеса? Этот ответ нужно адресовать производителю таких «качественных» ключей.

Если говорить про штатный домкрат, то на многих автомобилях он стал предметом различных баек, проклятий и анекдотов. Например, стоечный винтовой домкрат, который шел на многие модели LADA, сделан из пластика. Применение его на дороге вызывало массу проблем. Пластик не выдерживал нагрузки, деформировался, да так, что машина вообще могла упасть. В японских Mazda он вроде бы и металлический, но нагрузку тоже не выдерживает, банально прогибаясь, а то и ломаясь вовсе.