Что надо знать о приводе ГРМ, чтобы не попасть на ремонт

Начнем с цепного привода, так как именно он считается самым долговечным. На деле, это давно не так. Борьба за уменьшение массы и намеренное снижение ресурса силового агрегата привели к тому, что в конструкции двигателей все меньше применяют надежные двухрядные цепи. Их заменили более легкими и компактными однорядными. В результате такая цепь «ходит» максимум 200 000 км, и то при правильном обслуживании и отсутствии нагрузок.

Обычно, когда цепь изнашивается, возникает риск ее перескока, а то и разрыва, что оборачивается капитальным ремонтом, ведь в этом случае клапаны встречаются с поршнями. К счастью, будущую катастрофу можно диагностировать. Растянутая цепь начинает трещать, а сбившиеся фазы газораспределения приводят к ухудшению тяги двигателя и проблем с запуском.

Цепной мотор чувствителен к качеству масла, так что сэкономить на нем не получится. Агрегат может начать барахлить, если в системе упадет давление смазки, а еще серьезная поломка может случиться, если откажет гидронатяжитель. Из-за этого пойдет перекос цепи, что обернется трагическими последствиями, описанными выше.