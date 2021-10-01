Как не расколоть диск и не порвать шину, попав в яму

Типичная ситуация: водитель видит яму слишком поздно. Начинает тормозить, но тормозного пути не хватает, и колесо попадает в глубокую выбоину. Результат — грыжа на боковине. И это — в лучшем случае. В худшем придется списать литой диск и разорванную об острый край асфальта покрышку.

Разберемся, можно ли снизить ущерб от такого «нежданчика». Очевидно, что энергия удара сначала проходит через протекторную часть и боковину покрышки, а затем перераспределяется на обод диска. Одновременно с этим сжимаются элементы подвески — пружины и амортизаторы. Поэтому, чтобы сохранить хотя бы диск, нужна шина с высоким профилем: чем он больше, тем лучше. Кроме того, важна конструкция боковины покрышки: чем она жестче и прочнее, тем меньше вероятность ее порвать или «посадить» грыжу.

Поэтому, лучше выбирать модели шин с индексом XL. Так обозначают именно усиленную боковину. А вот покрышки с низким сопротивлением качению, в плюсах которых значатся низкий расход топлива и большой выбег, советуем обходить стороной: их структура значительно нежнее.

Спортивные шины также легко повредить в яме. Конструкция «горячей резины» может выдерживать повышенные нагрузки, в том числе температурные, но боковых ударов боится.