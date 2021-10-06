Чем опасна обычная, казалось бы, перетяжка руля

Чем старше автомобиль, тем больше он нуждается в ласке и смазке. Ветшает железо, ветшает салон, но больше всех, как ни странно, достается рулю. Наиболее талантливые водители умудряются держать его коленом или «пивной мышцей», но абсолютное большинство проделывает эту операцию руками. Какая бы крепкая не была кожа на ободе, однажды она обязательно протрется до дыр. Рваное сидение или прожженный потолок бросается в глаза не каждую секунду, а вот истертое до пластика или того хуже рулевое колесо — каждый миг. Надо что-то делать.
Снимать и менять — дорого и сложно, ведь в абсолютном большинстве рулей сегодня установлена подушка безопасности, да и тремя болтами «баранка» крепится на каком-нибудь Porsche Cayenne. Ну чтобы украсть было проще. Значит, надо искать обходные пути.
Альтернатива — оплетка, которая, во-первых, нравится как визуально, так и тактильно далеко не всем, а во-вторых, периодически начинает сползать и перемещаться, что не лучшим образом скажется на управлении автомобилем в экстремальной ситуации. Получается, что единственный вариант — перешивать. Но и с ним не все так просто.
Ключевой момент — конструкция современного руля. Времена пустых и простых кругов ушли в прошлое очень давно, а сегодня на месте «штурвала» находится очень сложное многосоставное устройство. Во-первых, внутри него та самая подушка безопасности, SRS Airbag, трогать которую и устанавливать различные преграды на «пути ее следования» нельзя. Иначе система, не дай Бог, конечно, сработает совсем не так, как прогнозировали инженеры, а дело закончится очень серьезными травмами. Второй пункт — обогрев.
Если разрезать оплетку, то под ней обнаружится целый рулон проводов и элементов, который повредить — себе дороже. Короткое замыкание, отказ или просто дыра в электросхеме — вот короткий список «неудачного» перешива руля, исправить который можно только крупноузловой заменой.
При внешней простоте, автомобильный руль сегодня — довольно запутанная история, вмешиваться в работу которой без особых причин не стоит. И визуальные следы эксплуатации, потертости и царапины, к таким точно не относятся. Если хочется восстановить или привести в порядок, стоит применить искусственную кожу в жидком виде, которая без съема и последующий установки, а также без дополнительных затрат, позволит восстановить рулевое колесо если не в заводском, то в пристойном для дальнейшей эксплуатации виде.
Тем более, что это намного дешевле, а сделать можно и своими силами, спасибо интернету и миллионам отзывов да советов. Одним словом, с рулем отлично работает самый главный автомобильный совет: если все работает — просто не трогай.