Чем опасна обычная, казалось бы, перетяжка руля

Ключевой момент — конструкция современного руля. Времена пустых и простых кругов ушли в прошлое очень давно, а сегодня на месте «штурвала» находится очень сложное многосоставное устройство. Во-первых, внутри него та самая подушка безопасности, SRS Airbag, трогать которую и устанавливать различные преграды на «пути ее следования» нельзя. Иначе система, не дай Бог, конечно, сработает совсем не так, как прогнозировали инженеры, а дело закончится очень серьезными травмами. Второй пункт — обогрев.

Если разрезать оплетку, то под ней обнаружится целый рулон проводов и элементов, который повредить — себе дороже. Короткое замыкание, отказ или просто дыра в электросхеме — вот короткий список «неудачного» перешива руля, исправить который можно только крупноузловой заменой.

При внешней простоте, автомобильный руль сегодня — довольно запутанная история, вмешиваться в работу которой без особых причин не стоит. И визуальные следы эксплуатации, потертости и царапины, к таким точно не относятся. Если хочется восстановить или привести в порядок, стоит применить искусственную кожу в жидком виде, которая без съема и последующий установки, а также без дополнительных затрат, позволит восстановить рулевое колесо если не в заводском, то в пристойном для дальнейшей эксплуатации виде.

Тем более, что это намного дешевле, а сделать можно и своими силами, спасибо интернету и миллионам отзывов да советов. Одним словом, с рулем отлично работает самый главный автомобильный совет: если все работает — просто не трогай.