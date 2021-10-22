Как сделать так, чтобы кузов машины пачкался намного меньше и реже

Первый способ защиты кузов от грязи — полировка. Существуют специальные составы, их иногда называют «защитные», который сильно уменьшают налипание посторонних субстанций на лакокрасочное покрытие (ЛКП). В ходе обработки кузова с использованием подобной химии, ею заполняются все микронеровности, незаметные глазу трещинки, царапинки и сколы. Таким образом, поверхность ЛКП выравнивается и количество мест, за которые могут «цепляться» частички грязи, резко уменьшается. Благодаря этому автомобиль гораздо дольше не пачкается.
Но у подобной защиты есть серьезны минус — ее относительная недолговечность. Поскольку рано или поздно даже на отполированном кузове грязь в конце концов все-таки оседает, машину приходится мыть. В результате, через 4—5 посещений автомойки от полировки мало чего остается и для возобновления грязеотталкивающих свойств кузова его приходится полировать повторно.
Более долговечная преграда для грязи может быть обеспечена иным видом покрытия для ЛКП. Это — так называемое жидкое стекло. Оно имеет в своем составе комплекс соединений натрия и кремния. Фактически, «жидкое стекло» для кузовов авто — «родственник» обычного канцелярского силикатного клея. Как и последний, «стекло» для ЛКП затвердевает на воздухе.
Заметим, что отполировать свою машину можно и самому — при наличии навыка и соответствующего оборудования. А в случае с «жидким стеклом», лучше обратиться к услугам СТО, специализирующемся на подобных работах. Дело в том, что перед нанесением на ЛКП «стекла», кузов нужно самым тщательным образом вымыть, удалив с него абсолютно все, даже самые малюсенькие песчинки-соринки.
Поскольку состав постепенно, но неотвратимо твердеет на воздухе, ошибки при его нанесении могут дорого обойтись. Тренироваться самому на своей машине в деле ликвидации затвердевающих потеков и наплывов — то еще удовольствие. В отличии от полировки кузова, покрытие «жидким стеклом» требует, чтобы между обработкой и первой поездкой прошло не менее двух часов — чтобы состав затвердел. А в идеале, на полную полимеризацию покрытия уходит до четырех суток, в течении которых на машине ездить не рекомендуется.
По сравнению с полировкой, «жидкое стекло» гораздо долговечнее. Соответственно, оно и грязь «отбивает» дольше, сохраняя кузову чистоту. Но даже такое, силикатное, покрытие не вечно: примерно через 15 визитов на автомойку и оно исчезнет. С учетом того, что благодаря «стеклу» на ЛКП, пачкаться машина будет гораздо меньше, одной такой обработки вполне может хватить на целый год.