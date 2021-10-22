Как сделать так, чтобы кузов машины пачкался намного меньше и реже

Первый способ защиты кузов от грязи — полировка. Существуют специальные составы, их иногда называют «защитные», который сильно уменьшают налипание посторонних субстанций на лакокрасочное покрытие (ЛКП). В ходе обработки кузова с использованием подобной химии, ею заполняются все микронеровности, незаметные глазу трещинки, царапинки и сколы. Таким образом, поверхность ЛКП выравнивается и количество мест, за которые могут «цепляться» частички грязи, резко уменьшается. Благодаря этому автомобиль гораздо дольше не пачкается.

Но у подобной защиты есть серьезны минус — ее относительная недолговечность. Поскольку рано или поздно даже на отполированном кузове грязь в конце концов все-таки оседает, машину приходится мыть. В результате, через 4—5 посещений автомойки от полировки мало чего остается и для возобновления грязеотталкивающих свойств кузова его приходится полировать повторно.

Более долговечная преграда для грязи может быть обеспечена иным видом покрытия для ЛКП. Это — так называемое жидкое стекло. Оно имеет в своем составе комплекс соединений натрия и кремния. Фактически, «жидкое стекло» для кузовов авто — «родственник» обычного канцелярского силикатного клея. Как и последний, «стекло» для ЛКП затвердевает на воздухе.