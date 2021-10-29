5 мелких поломок машины, приводящих к тяжелой аварии

Начнем, пожалуй, с самой частой неисправности: оптики, у которой неправильно отрегулирован свет. Такие фары слепят других водителей на дороге, что чревато серьезной аварией. При этом автовладельцы, затягивающие с регулировкой, могут и сами попасть в неприятную ситуацию. Ведь если свет «бьет» вверх, то ночью очень плохо видно, скажем, открытый люк. А если в него попадет колесо, то автомобиль рискует перевернуться.

Еще одна мелкая неприятность — перегоревшая в дороге фара. Если трасса неосвещена, то встречный водитель может неправильно оценить габариты вашей машины. Особенно, если не горит левый осветительный прибор. Ведь с одной фарой может ехать как мотоцикл, так и грузовик. В результате произойдет лобовое столкновение, а это — самое тяжелое ДТП.

Если оптика галогенная, то можно временно переставить лампу из правой фары в левую. Но так уже не видно обочину, и если по ней идет человек в темной одежде, то водитель рискует сбить пешехода.