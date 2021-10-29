5 мелких поломок машины, приводящих к тяжелой аварии

Начнем, пожалуй, с самой частой неисправности: оптики, у которой неправильно отрегулирован свет. Такие фары слепят других водителей на дороге, что чревато серьезной аварией. При этом автовладельцы, затягивающие с регулировкой, могут и сами попасть в неприятную ситуацию. Ведь если свет «бьет» вверх, то ночью очень плохо видно, скажем, открытый люк. А если в него попадет колесо, то автомобиль рискует перевернуться.
Еще одна мелкая неприятность — перегоревшая в дороге фара. Если трасса неосвещена, то встречный водитель может неправильно оценить габариты вашей машины. Особенно, если не горит левый осветительный прибор. Ведь с одной фарой может ехать как мотоцикл, так и грузовик. В результате произойдет лобовое столкновение, а это — самое тяжелое ДТП.
Если оптика галогенная, то можно временно переставить лампу из правой фары в левую. Но так уже не видно обочину, и если по ней идет человек в темной одежде, то водитель рискует сбить пешехода.
Низкое светопропускание стекол — еще одна, казалось бы, мелочь. Она появляется со временем, когда стекло фары покрывается мелкими сколами и царапинами. Тусклый свет также становится причиной множества аварий, особенно поздней осенью, когда световой день уменьшается и начинаются дожди. А всего-то нужно отполировать фары, но водители не спешат этого делать.
Не меньше бед доставит и обломанный виток пружины. При обычном движении он, как правило, никак не дает о себе знать. А на небольшой металлический звук водитель не обращает внимание. Проблема появляется в экстренной ситуации, когда нужно резко уйти в сторону, чтобы избежать аварии. Вот здесь подвеска начинает работать не штатно, что многократно усиливает риск столкновения. То же самое можно сказать и про амортизаторы, которые начали подтекать.
Наконец, не каждый рулевой может увидеть грыжу на внутренней стороне колеса. А она растет и лопнет в самый неподходящий момент. Если подобное произойдет на трассе, да еще с передним колесом, машина потеряет управление со всеми вытекающими последствиями.