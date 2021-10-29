Какие системы безопасности не помогут водителю при плохой погоде

Осенью, когда световой день уменьшается, начинаются дожди и заморозки, на различные системы безопасности ложится повышенная ответственность. Причина проста: водитель знает, что заплатил за всю эту электронику немалые деньги, а еще точно уверен, что реклама не врет и в случае чего «умная» машина защитит его от всех бед. Поэтому расслабляется и вот тут может случиться неприятность.

Если брать сухую и чистую дорогу, то электроника действительно работает точно и без ошибок. В этом может убедить, например, система EyeSight от Subaru. Напомним, что она включает в себя адаптивный круиз-контроль, системы удержание в полосе, определения препятствий и экстренного торможения. Сейчас на рынке это точно один из лучших «штурманов», но в плохую погоду он просто отключается.

Так, в частности, случилось на самой первой ездовой презентации кроссовера Subaru XV в горах Кабардино-Балкарии. EyeSight отказалась работать в тумане, а еще подобное имеет место быть в темное время суток, когда идет дождь. К чести японцев заметим, что подобное поведение описано в инструкции по эксплуатации, так что водитель должен быть к этому готов. Но кто у нас читает инструкции? Поэтому приготовьтесь в дождь брать всю ответственность на себя.