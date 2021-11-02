Где же заправка? Пара лайфхаков, как дотянуть до АЗС на пустом баке

Перед поездкой

Как предисловие к нашим небольшим хитростям, расскажем о том, что необходимо держать у себя в багажнике «на всякий случай». А именно — стальную канистру. Ведь если, несмотря на все уловки, бензин все же закончится и придется добираться до АЗС пешком или на такси, то там вам, скорее всего, откажут в наполнении канистры из пластика.

Далее мы собрали простые способы, которые помогут вам добраться до АЗС. А если это будет заправка сети «Газпромнефть», представленная порядком 1400 станций в 46 регионах России, то считайте, вам повезло вдвойне! До 30 ноября 2021 года держатели карт «Мир» будут получать кешбэк 10% как при оплате топлива, так и при покупке любых других товаров в магазине или кафе на АЗС сети «Газпромнефть». Кешбэк будет начислен за каждую оплату от 1000 рублей, совершенную по карте «Мир», в том числе с помощью смартфона (Apple Pay, Samsung Pay, Mir Pay), на заправках и в мобильных приложениях «АЗС „Газпромнефть“ и „АЗС.GO“. Кешбэк поступит на карту „Мир“ в течение 3–5 дней. Для получения кешбэка необходимо зарегистрировать карту „Мир“ на сайте privetmir.ru.

„Оплата топлива на АЗС входит в топ-5 популярных категорий у держателей карт 'Мир“. За первое полугодие 2021 года на заправках было совершено более 100 млн операций по национальным платежным картам. Новая совместная акция с сетью АЗС „Газпромнефть“ позволит российским автолюбителям получить дополнительную выгоду, а начисленный кешбэк использовать при оплате различных товаров сети, а также покупок в других розничных магазинах», — прокомментировала директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева.