Где же заправка? Пара лайфхаков, как дотянуть до АЗС на пустом баке

Перед поездкой
Как предисловие к нашим небольшим хитростям, расскажем о том, что необходимо держать у себя в багажнике «на всякий случай». А именно — стальную канистру. Ведь если, несмотря на все уловки, бензин все же закончится и придется добираться до АЗС пешком или на такси, то там вам, скорее всего, откажут в наполнении канистры из пластика.
Далее мы собрали простые способы, которые помогут вам добраться до АЗС. А если это будет заправка сети «Газпромнефть», представленная порядком 1400 станций в 46 регионах России, то считайте, вам повезло вдвойне! До 30 ноября 2021 года держатели карт «Мир» будут получать кешбэк 10% как при оплате топлива, так и при покупке любых других товаров в магазине или кафе на АЗС сети «Газпромнефть». Кешбэк будет начислен за каждую оплату от 1000 рублей, совершенную по карте «Мир», в том числе с помощью смартфона (Apple Pay, Samsung Pay, Mir Pay), на заправках и в мобильных приложениях «АЗС „Газпромнефть“ и „АЗС.GO“. Кешбэк поступит на карту „Мир“ в течение 3–5 дней. Для получения кешбэка необходимо зарегистрировать карту „Мир“ на сайте privetmir.ru.
„Оплата топлива на АЗС входит в топ-5 популярных категорий у держателей карт 'Мир“. За первое полугодие 2021 года на заправках было совершено более 100 млн операций по национальным платежным картам. Новая совместная акция с сетью АЗС „Газпромнефть“ позволит российским автолюбителям получить дополнительную выгоду, а начисленный кешбэк использовать при оплате различных товаров сети, а также покупок в других розничных магазинах», — прокомментировала директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева.
Если датчик загорелся в пути
Самое первое, что можно сделать в ответ на призыв датчика пополнить запасы, — это отключить лишние потребители энергии. То есть никакого работающего климат-контроля и кондиционера, какая бы жара ни была за бортом. Вырубить придется и радио, отключить телефон от зарядки и видеорегистратор. Электрооборудование перегружает генератор, что негативно сказывается на расходе.
Еще один совет — поменять манеру езды. Правильное обращение с педалями газа и тормоза даст вам небольшую фору. На акселератор жмем максимально плавно и поддерживаем невысокие обороты двигателя (порядка 2000 об/мин).
Если вы мешаете при этом соседям по потоку, перестройтесь в правый ряд и включите «аварийку». Набрав скорость на трассе порядка 70 км/ч, старайтесь ее не менять.
Если нужно дотянуть до заправки в городе, то можно попробовать глушить двигатель на светофорах и в пробках, когда машина стоит более минуты. Но тут есть нюанс — если вы останавливаетесь менее чем на минуту, то выключение двигателя, напротив, может поспособствовать увеличению расхода, поскольку при частых заводах силового агрегата идет повышенный расход горючего.
Подкачайте свои колеса. Чем ниже давление в шинах, тем выше их сопротивление качению и, значит, выше расход горючего. Соответственно, подспорьем в деле экономии топлива может стать экстренная подкачка шин. В покрышках следует установить в меру повышенное давление. Можно практиковать и прием, имеющийся на вооружении автогонщиков, — пристроиться за тихоходным грузовиком или фургоном, так ваш автомобиль попадет в так называемый аэродинамический мешок — зону разреженного воздуха, где сопротивление движению меньше, соответственно, сокращается и потребление топлива.
«Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, о размере, сроках и порядке получения кешбэка на сайте privetmir.ru».
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