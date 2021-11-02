Где же заправка? Пара лайфхаков, как дотянуть до АЗС на пустом баке

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В поездках по нашей необъятной стране вполне реально столкнуться с ситуацией, когда электроника сигнализирует о заканчивающемся бензине в топливном баке, а до ближайшей АЗС еще ехать и ехать. По словам экспертов, в среднем топливный датчик начинает бить тревогу, когда бензина или солярки в баке остается порядка семи литров. В зависимости от типа транспортного средства и загруженности дороги, на таком остатке вполне можно проехать еще около 70 км. Но если соблюдать особый алгоритм езды, то можно и больше.
Максим Строкер

Перед поездкой

Как предисловие к нашим небольшим хитростям, расскажем о том, что необходимо держать у себя в багажнике «на всякий случай». А именно — стальную канистру. Ведь если, несмотря на все уловки, бензин все же закончится и придется добираться до АЗС пешком или на такси, то там вам, скорее всего, откажут в наполнении канистры из пластика.

Далее мы собрали простые способы, которые помогут вам добраться до АЗС. А если это будет заправка сети «Газпромнефть», представленная порядком 1400 станций в 46 регионах России, то считайте, вам повезло вдвойне! До 30 ноября 2021 года держатели карт «Мир» будут получать кешбэк 10% как при оплате топлива, так и при покупке любых других товаров в магазине или кафе на АЗС сети «Газпромнефть». Кешбэк будет начислен за каждую оплату от 1000 рублей, совершенную по карте «Мир», в том числе с помощью смартфона (Apple Pay, Samsung Pay, Mir Pay), на заправках и в мобильных приложениях «АЗС „Газпромнефть“ и „АЗС.GO“. Кешбэк поступит на карту „Мир“ в течение 3–5 дней. Для получения кешбэка необходимо зарегистрировать карту „Мир“ на сайте privetmir.ru.

„Оплата топлива на АЗС входит в топ-5 популярных категорий у держателей карт 'Мир“. За первое полугодие 2021 года на заправках было совершено более 100 млн операций по национальным платежным картам. Новая совместная акция с сетью АЗС „Газпромнефть“ позволит российским автолюбителям получить дополнительную выгоду, а начисленный кешбэк использовать при оплате различных товаров сети, а также покупок в других розничных магазинах», — прокомментировала директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева.

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Если датчик загорелся в пути

Самое первое, что можно сделать в ответ на призыв датчика пополнить запасы, — это отключить лишние потребители энергии. То есть никакого работающего климат-контроля и кондиционера, какая бы жара ни была за бортом. Вырубить придется и радио, отключить телефон от зарядки и видеорегистратор. Электрооборудование перегружает генератор, что негативно сказывается на расходе.

Еще один совет — поменять манеру езды. Правильное обращение с педалями газа и тормоза даст вам небольшую фору. На акселератор жмем максимально плавно и поддерживаем невысокие обороты двигателя (порядка 2000 об/мин).

Если вы мешаете при этом соседям по потоку, перестройтесь в правый ряд и включите «аварийку». Набрав скорость на трассе порядка 70 км/ч, старайтесь ее не менять.

Если нужно дотянуть до заправки в городе, то можно попробовать глушить двигатель на светофорах и в пробках, когда машина стоит более минуты. Но тут есть нюанс — если вы останавливаетесь менее чем на минуту, то выключение двигателя, напротив, может поспособствовать увеличению расхода, поскольку при частых заводах силового агрегата идет повышенный расход горючего.

Фото: DanRais. Pixabay.com

Подкачайте свои колеса. Чем ниже давление в шинах, тем выше их сопротивление качению и, значит, выше расход горючего. Соответственно, подспорьем в деле экономии топлива может стать экстренная подкачка шин. В покрышках следует установить в меру повышенное давление. Можно практиковать и прием, имеющийся на вооружении автогонщиков, — пристроиться за тихоходным грузовиком или фургоном, так ваш автомобиль попадет в так называемый аэродинамический мешок — зону разреженного воздуха, где сопротивление движению меньше, соответственно, сокращается и потребление топлива.

«Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, о размере, сроках и порядке получения кешбэка на сайте privetmir.ru».
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АЗС, бензин, автосервис, автопутешествие, дорога, трасса, лайфхак
2 ноября 2021
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