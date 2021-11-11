Почему и как сигнализация может навредить системам безопасности автомобиля

Охранный комплекс — одна из самых популярных опций, которую россияне заказывают у официального дилера при покупке нового автомобиля. Даже в те далекие, казалось бы времена, когда машину можно было купить без сонма навязанных «примочек», многие предпочитали устанавливать «сигналку» именно у официалов. Почему? Лень? Страх? Или действительно высокий уровень мастеров? Правда — строго посередине.

Сигнализации сегодня продаются в любом магазине автозапчастей — от простеньких китайских, которые не умеют ничего, кроме сирены и «центрального замка» — до сложным дорогостоящих комплексов, которые способны диагностировать открытые окна и определять географию расположения автомобиля, а также управляться с мобильного телефона. Поставить можно и самим — в гараже найдется умелец — или заехать в сервис, который тоже бывает очень разным?

Где-то предлагают все услуги, от шиномонтажа до переборки двигателя, а где-то занимаются исключительно охранными комплексами. Цены, как вы понимаете, могут быть любыми. Но самая высокая, конечно же, будет у официального дилера. Но многие отчего-то предпочитают и комплекс купить у него, и установку заказать. Какая щедрость!