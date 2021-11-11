Почему и как сигнализация может навредить системам безопасности автомобиля

Охранный комплекс — одна из самых популярных опций, которую россияне заказывают у официального дилера при покупке нового автомобиля. Даже в те далекие, казалось бы времена, когда машину можно было купить без сонма навязанных «примочек», многие предпочитали устанавливать «сигналку» именно у официалов. Почему? Лень? Страх? Или действительно высокий уровень мастеров? Правда — строго посередине.
Сигнализации сегодня продаются в любом магазине автозапчастей — от простеньких китайских, которые не умеют ничего, кроме сирены и «центрального замка» — до сложным дорогостоящих комплексов, которые способны диагностировать открытые окна и определять географию расположения автомобиля, а также управляться с мобильного телефона. Поставить можно и самим — в гараже найдется умелец — или заехать в сервис, который тоже бывает очень разным?
Где-то предлагают все услуги, от шиномонтажа до переборки двигателя, а где-то занимаются исключительно охранными комплексами. Цены, как вы понимаете, могут быть любыми. Но самая высокая, конечно же, будет у официального дилера. Но многие отчего-то предпочитают и комплекс купить у него, и установку заказать. Какая щедрость!
Однако есть в этой затее и здравое зерно. В установке охранного комплекса важно примерно все: и как подключиться к энергосети автомобиля, и где блок расположить, и как «колокол» поставить. Чем грозит «мешанина» проводов многие догадываются, однако, например, далеко не все автовладельцы знают, что главный блок «сигналки» порядочно фонит. Если расположить его рядом с ЭБУ, то наводки помешают автомобилю спокойно жить, а однажды он просто не заведется. Аналогичная история с блоком ABS, который оказался восприимчивым к «внешним факторам».
Именно по этой причине производители автомобилей и сигнализаций кооперируются и разрабатывают специальные инструкции и методики по установке защиты не только на конкретную марку, но и на конкретную модель. Смотрят, испытывают и проверяют, чтобы вновь инсталлированный блок был безопасен всесторонне: не влиял на машину и не вылетел в лицо пассажиру в момент аварии.
Разработанную инструкцию по установке получают только официальные дилеры, а также авторизованные СТО по установке конкретной системы защиты — в интернет и на форумы такие документы не выкладывают. Собственно, этот нюанс зачастую и является первопричиной того, что многие опытные автовладельцы, которые однажды в жизни уже сталкивались с «кустарями» и последствиями их деятельности, предпочитают сразу поставить защиту у проверенного сервиса, получив при этом гарантию на работы и саму сигнализацию.