Чего категорически нельзя делать с автомобилем с наступлением холодов

Зима — сложное время года для автомобилистов. Помимо плохого состояния дорог и обилия реагентов и грязи на них, сюрпризы преподносит погода. Внезапные снегопады или ледяные дожди способны выбить водителей из колеи, превратив некогда едущие городские дорожные артерии в одну сплошную автостоянку. Да, собственно, и морозы ничем не лучше. Мерзнет дизельное топливо, «умирают» аккумуляторы, вылезают другие отложенные проблемы. И ко всем этим неприятностям свои пять копеек добавляют и сами автовладельцы.

Например, стоит только установиться морозной погоде, как всех водителей словно прорывает помыть свою машину. Безусловно, их рвение понятно и объяснимо. Им хочется привести машину в порядок, отмыв обилие грязи, соли и реагентов с кузова, колес и подвески. И это, конечно же, нужно делать. Но не так часто, как хотелось бы.

Все дело в том, что многие автомобилисты не знают специфики мойки автомобиля в зимний период и особенно в морозы. А потому делают это неправильно. После мойки кузов необходимо тщательно просушить, а все резиновые детали обработать силиконом. Если этого не сделать, то уплотнители попросту намертво примерзнут к стальной части дверей, и при открывании их можно испортить и порвать. Ко всему прочему, если сразу начать мыть машину, не дав ей немного отогреться, горячая вода и пар могут испортить лакокрасочное покрытие кузова.