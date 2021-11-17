Чего категорически нельзя делать с автомобилем с наступлением холодов

Зима — сложное время года для автомобилистов. Помимо плохого состояния дорог и обилия реагентов и грязи на них, сюрпризы преподносит погода. Внезапные снегопады или ледяные дожди способны выбить водителей из колеи, превратив некогда едущие городские дорожные артерии в одну сплошную автостоянку. Да, собственно, и морозы ничем не лучше. Мерзнет дизельное топливо, «умирают» аккумуляторы, вылезают другие отложенные проблемы. И ко всем этим неприятностям свои пять копеек добавляют и сами автовладельцы.
Например, стоит только установиться морозной погоде, как всех водителей словно прорывает помыть свою машину. Безусловно, их рвение понятно и объяснимо. Им хочется привести машину в порядок, отмыв обилие грязи, соли и реагентов с кузова, колес и подвески. И это, конечно же, нужно делать. Но не так часто, как хотелось бы.
Все дело в том, что многие автомобилисты не знают специфики мойки автомобиля в зимний период и особенно в морозы. А потому делают это неправильно. После мойки кузов необходимо тщательно просушить, а все резиновые детали обработать силиконом. Если этого не сделать, то уплотнители попросту намертво примерзнут к стальной части дверей, и при открывании их можно испортить и порвать. Ко всему прочему, если сразу начать мыть машину, не дав ей немного отогреться, горячая вода и пар могут испортить лакокрасочное покрытие кузова.
Зимой будет лучше, если большая часть бензобака вашего автомобиля будет заполнена. Все дело в том, что в пустом баке, где топлива на донышке, обильно образуется конденсат, который превращается в лед. В последствии ледяная крошка может забить топливный насос. Да и качество самого топлива будет существенно ниже.
Многие считают, что оставлять машину на закрытом паркинге или в гараже — это хорошо. И тому, безусловно, есть веские причины. Во-первых, машина не мерзнет так, как если бы она стояла под открытым небом. Во-вторых, на нее не упадут сосульки, ее не заденут дворники, когда будут чистить снег и, в конце концов, ее не нужно будет чистить от снега.
Однако есть и обратная сторона подобной заботы о машине. Если вентиляция паркинга или гаража работает так себе, то обильная влага вперемешку с реагентами или солью в тепле лишь усилит свое негативное влияние на незащищенных металлических поверхностях — элементах подвески, поврежденных деталях кузова и уплотнителях. Ко всему прочему вся эта сырость проникает в салон, в котором и без того влажно от воды, собравшейся на ковриках.
В общем, забота о машине — безусловно, хорошо. Но не стоит и перебарщивать. А если и есть желание порадовать свою рабочую стальную лошадку, то делать это нужно с умом.