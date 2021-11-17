Зачем матерые водители натирают автостекла бензином

В любом строительном и хозяйственном магазине до сих пор можно купить бутылку бензина «Галоша» или «Калоша» — бензин-растворитель для резиновой промышленности, представляющий собой не что иное, как знаменитый «Нефраз». Он, в первую очередь, является растворителем, и только потом уже горючим. Но горючим не простым, а предельно чистым — в нем нет присадок. В народном хозяйстве его применяют не только как очистительно, но и как топливо для различных горелок да примусов. Проще говоря, в гараже наверняка валяется.

Благодаря своим свойствам, это советское «снадобье» может стать удобным и практичным средством от осенней грязи и дождей: на заранее очищенные и помытые стекла нужно тряпкой нанести немного «Галоши», после чего хорошенько растереть и дать высохнуть. Буквально пару минут, не более. Обработанный таким образом триплекс будет около недели противостоять непогоде, а если пройтись изнутри, то «ветровое» будет куда реже запотевать.

То же самое касается и боковых стекол. Работа займет совсем немного времени, с тряпками проблем нет, поэтому стоимость операции сводится к покупке самого бензина-растворителя. Но и тут нет подвоха: средняя цена в магазине или палатке на рынке редко когда перешагивает через отметку в 100 рублей. Совсем невысокая цена за хорошую видимость и отличную обзорность в самый неприятный для водителя сезон.