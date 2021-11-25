Как резко увеличить заряд аккумулятора без «прикуривания» и пускозарядных устройств

Ситуация, когда за окном серьезный «минус», а аккумулятор подсел и уже не может запустить двигатель машины, не предполагает для автовладельца особого разнообразия дальнейших действий. Самый простой путь — снять «аккум» с машины и дома подключить его к зарядному устройству. Через несколько часов можно попробовать вернуть его под капот и еще разок попробовать завести мотор.
Следующий вариант — использовать заранее припасенное портативное пуско-зарядное устройство. Подключил его к полумертвой батарее, выждал минутку, чтобы та чуток «взбодрилась», и можно запускать мотор. Скорее всего, он заведется. Но такой «пускач» — штука не из дешевых, поэтому не у каждого автомобилиста он найдется, как говорится, «в загашнике». Зарядное устройство для аккумулятора, кстати, имется в хозяйства тоже далеко не у каждого обладателя легковушки, — в отличии от автомобилистов советских времен.
Поэтому наиболее широко распространенный способ в мороз завести машину с выдохшимся аккумулятором — найти коллегу, который уже сумел запустить движок своей «ласточки», и попросить его «прикурить» от его аккумулятора мотор вашего транспортного средства. Но бывают такие ситуации, когда вокруг — на многие километры ни одного работающего двигателя. Или никто из проезжающих мимо водителей не желает помочь вам.
Кроме того, у всех вышеперечисленных способов есть один общий недостаток. Все они подразумевают применение того или иного специализированного устройства: «зарядника», «пускача» или, в крайнем случае, проводов для «прикуривания» и другого авто. Но есть и домашний способ самостоятельно и оперативно «оживить» аккумулятор. Все знают, что на холоде его фактическая емкость и уровень заряда падает, а в тепле — наоборот, растет.
Чтобы быстро завестись зимой, достаточно всего лишь нагреть батарею. В ускоренном темпе это делается очень просто. Снимаем ее, несем домой, а там погружаем «по пояс» (чтобы не замочить клеммы) в тазик с горячей водой. Причем именно с температурой не выше 50ºС. От более горячей воды могут частично осыпаться пластины внутри аккумулятора.
Пока «аккум» отогревается, нужно в профилактических целях зачистить поверхность как его клемм, так и ответных мест контакта на аккумуляторных проводах в машине. Через 10 минут в наш тазик можно подлить чайник кипятка, — чтобы водичка в нем оставалась теплой. А через 20—30 минут «банные процедуры» заканчиваем, опять устанавливаем батарею под капот и спокойно запускаем мотор.