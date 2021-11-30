Почему зимой машины горят чаще, чем летом

Когда зимой из-под капота начинает валить дым и появляется пламя, водитель недоумевает, как могло произойти подобное? На самом деле, пожар происходит не от короткого замыкания, а из-за того, что загорелся антифриз. Дело в том, что многие дешевые антифризы с ростом температуры не просто закипают, а загораются открытым пламенем. Это может произойти, если у машины забились грязью радиаторы охлаждения или нарушен обдув, потому как водитель установил картонку перед решеткой радиатора. Экономия на антифризе, плюс желание быстрее прогреть двигатель и оборачивается пожаром.

Еще одна причина пожара может быть в кустарной установке лобового стекла. Под него постепенно начинает просачиваться влага и вода от талого снега. Не будем забывать и о том, что в составе «левой» омывающей жидкости есть метанол, а он горючий. Все это усиливается при оттепели, и вода с примесью метанола обильно смачивает жгуты проводов, проходящих под панелью приборов. В результате происходит короткое замыкание, искра попадает на шумоизоляцию и процесс пошел.