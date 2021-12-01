Мотор обильно поглощает масло и чадит. Ремонт или сразу замена?

Вопрос содержания и «приведения в чувство» своей машины встал перед россиянами как никогда остро: новую не купить, даже если кредит ободрен, а на доске объявлений требуют сотни тысяч за то, что вчера не стоило и десяти. Замкнутый круг. Решение тут фактически одно: привести в порядок автомобиль и доездить до того момента, когда чехарда закончится. Но что делать, если слабину дал самый важный агрегат — ДВС?
Обычно потеря мощности, постоянный долив масла и черный дым из выхлопной трубы говорят о том, что мотору хана. Совсем. Надо менять, причем чем быстрее — тем лучше. Ведь через считанное количество дней поршень встретится со стенкой цилиндра, заклинит, пробив ту саму стенку и продемонстрировав миру ту самую легендарную «руку дружбы». Однако с заменой не так все просто: новый агрегат мало найти, хотя и это непросто, его ведь предстоит еще и купить. А стоит он очень и очень дорого — не менее 300–400 тысяч рублей, если речь идет об импортном авто. Да и родной «Жигуль» в последнее время не отстает — движок на «Ларгус» обойдется в 190 000 рублей!
Тут мы потихоньку приближаемся к вопросу переборки — забытое знание, мастеров которого еще нужно отыскать. Впрочем, умельцы на Руси еще не перевелись, и прочитав сонмы отзывов и объявлений, своего «механика» отыскать можно. Но сколько будет стоить услуга?
Чтобы, услышав цену: не хватать воздух ртом, как рыбка, стоит заранее подбить смету по запчастям: поршни и шатуны, вкладыши распредвалов и «колена», кольца и полный набор прокладок, винты ГБЦ, маслосъемные колпачки и, конечно, все жидкости. Скорее всего, сюда добавятся и клапаны. Вот неполный список, который предстоит уложить в «столб».
Отдельно стоит сказать о работе: мастер возьмет не только за снять-поставить и разобрать-собрать силовой агрегат, но и за полировку головки блока цилиндров, проточку самих цилиндров или установку новых гильз. Сколько может стоить такая работа? Уж точно не 10 и не 20 тысяч рублей.
Переборка мотора сегодня стоит от 100 до 200 тысяч рублей с запчастями, но за эти деньги можно получить силовой агрегат, который выходит еще 5—7 лет. Опытные «юзеры интернетов» скажут, что это перебор и надо брать «контрактный мотор». Но этот вариант — чистой воды «кот Шредингера». Ведь о его состоянии можно будет сказать только после полной разборки и дефектовки. Стоит ли так рисковать?
Сегодня — нет, уж больно много на этом рынке спекулянтов и откровенных жуликов. Без связей и знакомств поиск добротного контрактного мотора может занять месяцы. Поэтому единственный грамотный и взвешенный вариант — качественная переборка с полной заменой всего необходимого у зарекомендовавшего себя специалиста. Дорого? Ну так самая главная истина на Руси звучала и звучит одинаково: скупой платит дважды.