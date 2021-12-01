Мотор обильно поглощает масло и чадит. Ремонт или сразу замена?

Вопрос содержания и «приведения в чувство» своей машины встал перед россиянами как никогда остро: новую не купить, даже если кредит ободрен, а на доске объявлений требуют сотни тысяч за то, что вчера не стоило и десяти. Замкнутый круг. Решение тут фактически одно: привести в порядок автомобиль и доездить до того момента, когда чехарда закончится. Но что делать, если слабину дал самый важный агрегат — ДВС?

Обычно потеря мощности, постоянный долив масла и черный дым из выхлопной трубы говорят о том, что мотору хана. Совсем. Надо менять, причем чем быстрее — тем лучше. Ведь через считанное количество дней поршень встретится со стенкой цилиндра, заклинит, пробив ту саму стенку и продемонстрировав миру ту самую легендарную «руку дружбы». Однако с заменой не так все просто: новый агрегат мало найти, хотя и это непросто, его ведь предстоит еще и купить. А стоит он очень и очень дорого — не менее 300–400 тысяч рублей, если речь идет об импортном авто. Да и родной «Жигуль» в последнее время не отстает — движок на «Ларгус» обойдется в 190 000 рублей!

Тут мы потихоньку приближаемся к вопросу переборки — забытое знание, мастеров которого еще нужно отыскать. Впрочем, умельцы на Руси еще не перевелись, и прочитав сонмы отзывов и объявлений, своего «механика» отыскать можно. Но сколько будет стоить услуга?