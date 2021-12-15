Когда мороз может испортить моторное масло в двигателе

Холодное время года — период проверки моторного масла, залитого в силовой агрегат машины, на стойкость к достаточно экстремальным условиям. Чаще всего автовладелец смотрит на паспортные характеристики смазки, видит в них знакомые циферки (что-то вроде 5W30, 0W20 и тому подобное), смутно вспоминает, что они, вроде как, гарантируют приемлемую текучесть в условиях среднестатистической зимы, и спокойно заливает «жижу» в двигатель.
Но иногда даже в относительно южные регионы страны приходят аномально-экстремальные морозы. А уж в центральной части европейской России или в северных ее областях 30-градусные холода более чем вероятны. И в такие моменты может выясниться, что нормально работавшая при 10º-20ºС ниже нуля смазка катастрофически загустела, хотя и имела маркировку, обещавшую адекватную стойкость к холоду.
Происходит такое иной раз потому, что на самом деле подавляющее большинство представленных сегодня на рынке не только «полусинтетических», но и «синтетических» моторных масел изготовлены на минеральной основе и/или содержат ту или иную долю минерального масла. Которое, как известно, подвержено сильному загустеванию на морозе из-за присутствия в составе парафиноподобных молекул.
Сгустки этой субстанции могут местами затруднить процесс смазки в моторе, вызвав повышенный износ его узлов. Кроме того, порой производители масла пытаются «оптимизировать» свои затраты на его изготовление. Как правило, этот процесс включает и экономию на закупках сырья — в том числе и присадок. Последние, как известно, обеспечивают различные свойства масел. Их доля в составе моторных лубрикантов достигает порой 20%. Так вот, «экономичные» присадки могут оказаться «с сюрпризом».
При действительно низких температурах некоторые из них частично выпадают из масла в осадок и оседают на дне картера двигателя либо в фильтре. В какую сторону при этом изменяются свойства моторной смазки пояснять, полагаем, не стоит: масло без присадок хуже противостоит высоким температурам, в меньшей степени растворяет загрязнения, слабее противостоит окислительным процессам и прочее, и прочее…
Таким образом, если существует хотя бы гипотетическая вероятность прихода в ваш регион по-настоящему серьезных холодов, не стоит экономить на моторном масле, заливая в двигатель то, что дешевле. Этот шаг может оказаться фатальным для мотора в случае жесткого похолодания.