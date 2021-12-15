Когда мороз может испортить моторное масло в двигателе

Холодное время года — период проверки моторного масла, залитого в силовой агрегат машины, на стойкость к достаточно экстремальным условиям. Чаще всего автовладелец смотрит на паспортные характеристики смазки, видит в них знакомые циферки (что-то вроде 5W30, 0W20 и тому подобное), смутно вспоминает, что они, вроде как, гарантируют приемлемую текучесть в условиях среднестатистической зимы, и спокойно заливает «жижу» в двигатель.

Но иногда даже в относительно южные регионы страны приходят аномально-экстремальные морозы. А уж в центральной части европейской России или в северных ее областях 30-градусные холода более чем вероятны. И в такие моменты может выясниться, что нормально работавшая при 10º-20ºС ниже нуля смазка катастрофически загустела, хотя и имела маркировку, обещавшую адекватную стойкость к холоду.

Происходит такое иной раз потому, что на самом деле подавляющее большинство представленных сегодня на рынке не только «полусинтетических», но и «синтетических» моторных масел изготовлены на минеральной основе и/или содержат ту или иную долю минерального масла. Которое, как известно, подвержено сильному загустеванию на морозе из-за присутствия в составе парафиноподобных молекул.