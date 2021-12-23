5 причин, почему двигатель не заводится при исправном аккумуляторе

Если автомобиль не заводится, большинство водителей сразу винят в этом низкий заряд аккумулятора, хотя «батарея» может быть абсолютно исправна. Поэтому, чтобы не бежать в магазин за новой АКБ, сначала нужно проверить состояние электрической цепи.

Одна из самых частых причин различных проблем при пуске мотора зимой — плохой контакт с клеммами. Они должны быть хорошо затянуты: так, чтобы их нельзя было повернуть или снять рукой. Кроме того, на них не должно быть ржавчины и окислов, то есть белого или зеленого налета. Если увидели окислы, возьмите наждачную бумагу средней абразивности и очистите контакты клемм. После чего хорошо бы смазать их солидолом или медной смазкой. Так можно надолго забыть о ржавчине.

Также нужно проверить состояние проводов. Со временем изоляция на них перетерается и туда начинает попадать грязь, провоцируя появление коррозии. Могут ослабнуть и их контакты из-за постоянных вибраций. Правда, найти «проплешину» подчас оказывается трудно, ведь провода прокладывают в труднодоступных местах. Тут все зависит от конструкции конкретного автомобиля.