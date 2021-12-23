5 причин, почему двигатель не заводится при исправном аккумуляторе

Если автомобиль не заводится, большинство водителей сразу винят в этом низкий заряд аккумулятора, хотя «батарея» может быть абсолютно исправна. Поэтому, чтобы не бежать в магазин за новой АКБ, сначала нужно проверить состояние электрической цепи.
Одна из самых частых причин различных проблем при пуске мотора зимой — плохой контакт с клеммами. Они должны быть хорошо затянуты: так, чтобы их нельзя было повернуть или снять рукой. Кроме того, на них не должно быть ржавчины и окислов, то есть белого или зеленого налета. Если увидели окислы, возьмите наждачную бумагу средней абразивности и очистите контакты клемм. После чего хорошо бы смазать их солидолом или медной смазкой. Так можно надолго забыть о ржавчине.
Также нужно проверить состояние проводов. Со временем изоляция на них перетерается и туда начинает попадать грязь, провоцируя появление коррозии. Могут ослабнуть и их контакты из-за постоянных вибраций. Правда, найти «проплешину» подчас оказывается трудно, ведь провода прокладывают в труднодоступных местах. Тут все зависит от конструкции конкретного автомобиля.
Необходимо проверить и крепление минусовой клеммы к кузову. Если там видны следы окисления, коррозии или вообще наблюдатеся разрушение контактов — вот вам и причина, почему электрическая сеть работает нестабильно. В этом случае «провалы» напряжения могут вообще быть без видимых причин. А такие неполадки серьезно влияют на стабильность работы мотора и всех его систем.
Более сложная причина проблем с пуском заключается в том, что разработались втулки стартера, из-за чего нарушилась центровка вала якоря и он стал «замыкать». Если проблема именно в этом, то втулки стартера нужно заменить. Тут не обойтись без специальных знаний, так что нужно отправляться в сервис. Но готовьтесь к тому, что мастера проведут замену агрегатно, то есть просто поменяют один стартер на другой. Для них это сделать много легче, чем копаться в «потрохах» сложного узла.