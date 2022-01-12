Как «правильные» провода для прикуривания спасут от дорогостоящего ремонта стартера

Познакомиться с малоизвестным «лайфхаком» автору этих строк довелось не по своей воле во время новогодних праздников. Так получилось, что мой старенький, но правильный (рамный) японский внедорожник простоял без движения всю первую половину каникул во дворе перед подъездом. В какой-то момент потребовалось съездить по делам. Сел за руль машины, нажал на педаль тормоза, повернул ключ зажигания — в ответ «приборка», как положено загорелась пиктограммами. Привычно дождавшись, когда часть из них погаснет, а топливный насос накачает бензин к форсункам, доворачиваю ключ до упора и… вместо привычного жужжания стартера слышу лишь тихий щелчок реле из-под капота. Приехали!
Первая мысль — накрылся стартер. На аккумулятор даже и не думал грешить: не может же так резко «сдохнуть» трехлетняя батарея немецкого производства! Но на всякий случай «вызвонил» соседа-автовладельца. Перекинули от его машины к моей провода (почти новые, красивенькие такие), чтобы «прикурить» двигатель «старушки». На всякий случай, для пущей надежности, заводиться я стал не сразу, а решил примерно 30 минут позаряжать свой аккумулятор от соседской «тачки». Благо ее хозяин совсем не возражал и терпеливо наблюдал, как тарахтит мотор его «донора».
По прошествии получаса вновь сажусь за руль своего тарантаса (процесс подзарядки от другой машины при этом продолжается!), опять поворачиваю ключ, наблюдаю бодро загоревшуюся приборку, снова пытаюсь запустить движок — опять тишина! Тут уж никаких сомнений не осталось — стартеру конец. Печаль: машина с АКП, «с толкача» не заведешь. А снимать своими силами стартер на морозе для отправки его в ремонт — то еще «удовольствие».
В общем, вызвал эвакуатор и повез свою «ласточку» в специализирующийся на стартерно-генераторных делах автосервис — целиком, так сказать. Там, разгрузившись и отдав 4000 рублей эвакуаторщику, услышал, что стоимость реанимации моего стартера встанет в сумму от 3000 до 10000 рублей — в зависимости от того, что именно там вышло из строя. Изрядно «обрадованный» такими раскладами, оставил машину на попечение мастеров, а сам отправился домой.
Через несколько часов — звонок из сервиса: «мы не стали ремонтировать ваш стартер. У вас машина нормально заводится, просто аккумулятор вышел из строя,» — вынес приговор специалист. И тут выяснилось следующее.
Сервисмены, как и я, поначалу решили, что стартеру — каюк. Но тоже решили подстраховаться и для начала попробовали завести машину от внешнего накопителя. Но, в отличии от меня, они «прикуривали» ее мотор от стационарного мощного источника тока и, что самое главное, «правильными» проводами!
Оказывается, мои пусковые провода — точно такие же под разными брендами повсеместно и во множестве продаются в автомагазинах — полная ерунда. У них слишком тонкий медный провод под добротно-толстой изоляцией. Собственное сопротивление этого проводочка таково, что он не в состоянии передать достаточный для запуска мотора ток в случае, когда аккумулятор настолько «убит», что уже не в состоянии даже слегка провернуть стартер. Мастер посоветовал мне на будущее обзавестись правильными проводами прикуривания.
Для этого надо отдельно купить сварочный одножильный медный провод (сечением хотя бы 10 мм) и надежно приделать к нему «крокодилы» от моих покупных проводов для прикуривания, — которые оказались бесполезны в реальной эксплуатации. Так я и сделаю. А то ведь дороговато мне обошлась незапланированная замена аккумулятора. С учетом услуг эвакуатора — примерно вдвое дороже магазинной цены новой батареи…