Как «правильные» провода для прикуривания спасут от дорогостоящего ремонта стартера

Познакомиться с малоизвестным «лайфхаком» автору этих строк довелось не по своей воле во время новогодних праздников. Так получилось, что мой старенький, но правильный (рамный) японский внедорожник простоял без движения всю первую половину каникул во дворе перед подъездом. В какой-то момент потребовалось съездить по делам. Сел за руль машины, нажал на педаль тормоза, повернул ключ зажигания — в ответ «приборка», как положено загорелась пиктограммами. Привычно дождавшись, когда часть из них погаснет, а топливный насос накачает бензин к форсункам, доворачиваю ключ до упора и… вместо привычного жужжания стартера слышу лишь тихий щелчок реле из-под капота. Приехали!

Первая мысль — накрылся стартер. На аккумулятор даже и не думал грешить: не может же так резко «сдохнуть» трехлетняя батарея немецкого производства! Но на всякий случай «вызвонил» соседа-автовладельца. Перекинули от его машины к моей провода (почти новые, красивенькие такие), чтобы «прикурить» двигатель «старушки». На всякий случай, для пущей надежности, заводиться я стал не сразу, а решил примерно 30 минут позаряжать свой аккумулятор от соседской «тачки». Благо ее хозяин совсем не возражал и терпеливо наблюдал, как тарахтит мотор его «донора».