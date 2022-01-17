Как правильно эксплуатировать аккумулятор зимой, чтобы он неожиданно не «умер»

С наступлением холодов автомобильный аккумулятор испытывает целый ряд нагрузок, несовместимых с его «здоровьем». Так, например, в морозы химические процессы в батарее замедляются, снижая тем самым производительность даже нового аккумулятора. Чего уж говорить об изрядно изношенном. Проблем добавляют повышенная влажность, хронический недозаряд и возросшее электропотребление. В один прекрасный момент батарея не выдерживает, и автомобиль попросту не заводится. Собственно, для того, чтобы купировать эту проблему, и нужно чаще заглядывать под капот и проводить обслуживание аккумуляторной батареи. Но что делать, если момент упущен, и батарея все-таки села?
Верный способ временно оживить потерявшую сознание батарею — «прикурить» ее от другого автомобиля. Вот только делать это нужно не абы как, а с умом. Так, например, специалисты Bosch перед процедурой рекомендуют убедиться, что номинальное напряжение обоих батарей совпадает.
При «прикуривании» следует проследить за тем, чтобы и пациент, и лекарь во время процедуры не соприкасались — это исключит короткое замыкание.
И двигатель, и какие-либо источники потребления энергии должны быть отключены в обоих автомобилях. А далее, можно крепить кабель — зажим красного провода крепится, сперва, к клемме батареи автомобиля-донора. Затем, другой конец крепится к положительной клемме оживляемого. Черный же провод следует подключить одним концом к минусовой клемме рабочей машины, а другой закрепить на неокрашенной металлической части заглохшей машины подальше от АКБ. Как правило, для этого выбирают блок двигателя.
Далее, производится запуск автомобиля-донора, а затем, того, чей аккумулятор отказался работать. После того, как оба двигателя исправно заработали, можно отключить клеммы, но уже в обратном порядке.
Но можно и избежать всех этих танцев с бубном, например, правильно зарядив батарею. Так, например, если предполагается длительный простой машины, то первое, что нужно сделать — это зарядить его аккумулятор. Перед началом эксплуатации после длительного неиспользования транспортного средства процедуру зарядки стоит повторить. Для этого в своем гаражном хозяйстве нужно иметь зарядное устройство, которое, сперва, напрямую подключается к АКБ, а затем, включается в электросеть. После зарядки отключению устройств нужно провести в обратном порядке.
Если аккумулятор не держит заряд, то следует его заменить. И здесь нужно быть бдительным. Аккумулятор следует подбирать согласно рекомендациям автопроизводителя, чтобы тот мог обеспечить энергией все электроприборы и системы. Например, нельзя поставить обычный аккумулятор для автомобилей с низким электропотреблением на машину, в которой установлена масса подогревов и, тем более, система «старт-стоп». Простой аккумулятор попросту не потянет подобной нагрузки. Для автомобилей с системой рекуперации энергии так же предусмотрены свои аккумуляторные батареи.
Следите за состоянием аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Обслуживайте ее. Подзаряжайте. И, конечно же, своевременно меняйте на новую. Только в этом случае вы гарантированно обеспечите двигателю своего автомобиля беспроблемный запуск.