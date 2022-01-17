Как правильно эксплуатировать аккумулятор зимой, чтобы он неожиданно не «умер»

С наступлением холодов автомобильный аккумулятор испытывает целый ряд нагрузок, несовместимых с его «здоровьем». Так, например, в морозы химические процессы в батарее замедляются, снижая тем самым производительность даже нового аккумулятора. Чего уж говорить об изрядно изношенном. Проблем добавляют повышенная влажность, хронический недозаряд и возросшее электропотребление. В один прекрасный момент батарея не выдерживает, и автомобиль попросту не заводится. Собственно, для того, чтобы купировать эту проблему, и нужно чаще заглядывать под капот и проводить обслуживание аккумуляторной батареи. Но что делать, если момент упущен, и батарея все-таки села?

Верный способ временно оживить потерявшую сознание батарею — «прикурить» ее от другого автомобиля. Вот только делать это нужно не абы как, а с умом. Так, например, специалисты Bosch перед процедурой рекомендуют убедиться, что номинальное напряжение обоих батарей совпадает.

При «прикуривании» следует проследить за тем, чтобы и пациент, и лекарь во время процедуры не соприкасались — это исключит короткое замыкание.

И двигатель, и какие-либо источники потребления энергии должны быть отключены в обоих автомобилях. А далее, можно крепить кабель — зажим красного провода крепится, сперва, к клемме батареи автомобиля-донора. Затем, другой конец крепится к положительной клемме оживляемого. Черный же провод следует подключить одним концом к минусовой клемме рабочей машины, а другой закрепить на неокрашенной металлической части заглохшей машины подальше от АКБ. Как правило, для этого выбирают блок двигателя.