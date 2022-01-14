7 самых популярных в России китайских кроссоверов в 2021 году

Схватка за российского клиента среди китайских автобрендов сейчас преимущественно идет между Chery, Geely да Haval. 2021-год в России стал для каждого из них просто мегауспешным. Chery нарастил продажи своих машин более, чем в 3 раза по сравнению с 2020 годом (до 37 100 единиц), Haval — в 2,3 раза (39 100 штук), а Geely — в 1,6 раза — до 24 600 авто. При том, что прочие бренды, присутствующие на российском рынке продемонстрировали либо падение продаж, либо, в лучшем случае, минимальный рост.
Такую картину сформировал пресловутый всемирный кризис с поставками автомобильной электроники. Пока прочие автопроизводители пытались вытрясти из своих китайских поставщиков необходимые для выпуска готовых авто чипы, китайские автопроизводители испытывали минимальные проблемы с поставками этих комплектующих на свои конвейеры. Кто же выиграл в китайском «междусобойчике» на российском рынке в дисциплине SUV?
Судя по статистике продаж прошлого года, триумфатором в 2021 стал бренд Chery. Хотя, строго говоря, настоящими внедорожниками ее машины не являются. Поскольку абсолютно все они лишены полного привода и лишь формой кузова «косят» под вездеходы. Как бы то ни было, но самой продаваемым в России в 2021 году «паркетником» стал Chery Tiggo 4. Было реализовано 12 805 таких машин. Покупателям он предлагается в нескольких комплектациях. Начиная от самой доступной с 113-сильным 1,5 литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой «механикой» за 1,14 млн. рублей, вплоть до версии с 1,5-литровым турбоагрегатом мощностью 147 л. с. и роботизированной 6-ступенчатой КП по цене уже за 1,52 млн. рублей.
Ему «дышит в затылок» более дорогой Chery Tiggo 7 PRO с продажами на уровне 12 648 единиц. Эта машина оснащается таким же, как и Tiggo4 бензиновым турбодвигателем мощностью 147 л. с. и вариатором. Иных вариантов силовых агрегатов для нее не предусмотрено. А стоимость модели варьируется между 1,64 млн до 1,8 млн рублей — в зависимости от богатства комплектации.
Третьим в рейтинге самых продаваемых в России китайских SUV идет Haval F7. Его у нас реализовали в количестве 11 762 экземпляров. Прайс-лист модели начинается с версии с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., «автоматом» и передним приводом по цене от 1,7 млн. рублей. Топовая комплектация F7 подразумевает полный привод, 2-литровый бензиновый движок мощностью 190 л. с., и 7-ступенчатый «робот» в трансмиссии. Цена — 2,3 млн. рублей.
На следующей ступеньке оказался Geely Coolray. Модель может похвастаться 10 244 продажами на российском рынке. Этот кроссовер безальтернативно оснащается 1,5-литровым наддувным бензиновым двигателем мощностью 150 л. с., 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Цены — от 1,47 до 1,76 млн. рублей, в зависимости от «нафаршированности» опциями.
Пятое место принадлежит еще одному представителю бренда Haval — модели F7X. Таких машин продано в России 9 595 штук. С технической точки зрения, F7X ничем не отличается от вышеупомянутого Haval F7. Разница лишь в несколько иной, больше похожей формой на «купе», задней части кузова. Поэтому и ценообразование F7X полностью копирует F7: за «стартовую» 150-сильную переднеприводную версию — 1,7 млн рублей, за максимальную 190-сильную 4х4 – 2,3 млн. рублей.
На шестом месте по популярности среди китайских кроссоверов в России оказался Geely Atlas (8 353 продано) с «вилкой» стоимости от 1,46 до 1,87 рублей. В этот ценовой интервал укладываются варианты модели, оснащенные атмосферными бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,4 л. (мощностью 139 и 149 л. с. соответственно), а также с 1,8-литровым турбомотором (тоже бензиновым), производительностью 184 л. с. Самый слабенький из перечисленных, двухлировый двигатель, работает в паре с 6-ступенчатой МКП. Прочим вариантам комплектации положен 6-ступенчатый «автомат». Привод, как передний, так и полный.
Замыкает нашу «великолепную китайскую семерку» Haval Jolion. Его в прошлом году выбрали 7 241 россиян. Наиболее доступный вариант этого кроссовера (1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 143 л. с. передний привод, 7-ступенчатый «робот») стоит не менее1,4 млн. рублей. В топовой комплектации — (1,5 литра, «турбо» 150 л. с., полный привод, тот же 7-ступенчатый «робот») — за машину придется отдать не менее 1,9 млн. рублей.