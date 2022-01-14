7 самых популярных в России китайских кроссоверов в 2021 году

Схватка за российского клиента среди китайских автобрендов сейчас преимущественно идет между Chery, Geely да Haval. 2021-год в России стал для каждого из них просто мегауспешным. Chery нарастил продажи своих машин более, чем в 3 раза по сравнению с 2020 годом (до 37 100 единиц), Haval — в 2,3 раза (39 100 штук), а Geely — в 1,6 раза — до 24 600 авто. При том, что прочие бренды, присутствующие на российском рынке продемонстрировали либо падение продаж, либо, в лучшем случае, минимальный рост.

Такую картину сформировал пресловутый всемирный кризис с поставками автомобильной электроники. Пока прочие автопроизводители пытались вытрясти из своих китайских поставщиков необходимые для выпуска готовых авто чипы, китайские автопроизводители испытывали минимальные проблемы с поставками этих комплектующих на свои конвейеры. Кто же выиграл в китайском «междусобойчике» на российском рынке в дисциплине SUV?