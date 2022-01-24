Как из-за катушки зажигания может резко вырасти расход топлива

Если не вдаваться в конструктивные особенности и технические подробности, то катушка зажигания представляет собой некий инвертор, который ток низкого напряжения от аккумулятора преобразовывает в более высокий — способный обеспечить появление искры в свечах. Катушки бывают общими, передающими электричество на свечи через распределитель в определенный промежуток времени на каждую свечку. Более современный вариант — индивидуальные катушки — такие применяются на большинстве нынешних автомобилей. И катушки способные выдавать две искры — двухискровые. Но какими бы ни были катушки зажигания, всем им приходится работать в весьма скверных условиях.
Воздействие влаги, вибрации, высокое напряжение, перепады температуры, химия на дорогах — все это негативно сказывается на катушках зажигания. Но даже в этом случае они могут служить довольно долго.
А вот неисправные или изношенные свечи зажигания являются основной причиной поломки катушки. В свечах или высоковольтных проводах, соединяющих их с катушкой, повышается сопротивление, что, в свою очередь, может вызвать короткое замыкание. Проблема усугубляется грязными, поеденными коррозией контактами, недостаточной герметичностью или механическими повреждениями.
В итоге, «чихая» и дергаясь, в один прекрасный момент двигатель автомобиля может вовсе не завестись. А потому необходимо всегда прислушиваться к его работе. Так, например, специалисты Bosch рекомендуют обратить внимание на состояние свечей и катушки зажигания, если вдруг вы заметили, что расход топлива двигателям увеличился, появились пропуски зажигания и хлопки из-за не полностью сгоревшего топлива. Махнуть рукой на проблему не получится. Во-первых, будет не комфортно ездить. А во-вторых, в один прекрасный момент, как уже было сказано, машина попросту не заведется.
Если все эти спецэффекты присутствуют на вашем автомобиле, то тянуть с заменой катушки зажигания не следует. Причем выполнение этих работ желательно доверить специалистам, имеющим опыт, специальное оборудование и инструменты. Ко всему прочему, нужно помнить, что работать придется с высоким напряжением, из чего следует, что нужно предпринять все соответствующие меры безопасности. А чтобы все это не повторилось вновь, необходимо заменить не только катушку, но и выяснить причину выхода ее из строя.