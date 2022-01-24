Как из-за катушки зажигания может резко вырасти расход топлива

Если не вдаваться в конструктивные особенности и технические подробности, то катушка зажигания представляет собой некий инвертор, который ток низкого напряжения от аккумулятора преобразовывает в более высокий — способный обеспечить появление искры в свечах. Катушки бывают общими, передающими электричество на свечи через распределитель в определенный промежуток времени на каждую свечку. Более современный вариант — индивидуальные катушки — такие применяются на большинстве нынешних автомобилей. И катушки способные выдавать две искры — двухискровые. Но какими бы ни были катушки зажигания, всем им приходится работать в весьма скверных условиях.

Воздействие влаги, вибрации, высокое напряжение, перепады температуры, химия на дорогах — все это негативно сказывается на катушках зажигания. Но даже в этом случае они могут служить довольно долго.

А вот неисправные или изношенные свечи зажигания являются основной причиной поломки катушки. В свечах или высоковольтных проводах, соединяющих их с катушкой, повышается сопротивление, что, в свою очередь, может вызвать короткое замыкание. Проблема усугубляется грязными, поеденными коррозией контактами, недостаточной герметичностью или механическими повреждениями.