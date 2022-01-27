Как быстро запомнить, где припарковал свою машину на стоянке супермаркета

В спешке или благодаря природной рассеянности автомобилисты порой забывают, где был припаркован их автомобиль. И это при том, что в большинстве случаев парковка при любом торговом центре поделена на зоны, которые имеют определенный код, содержащий не только буквы и цифры, но и цветовое обозначение.
Таких автовладельцев легко определить по панике в глазах, и суетливому поведению. Еще бы, искать свою машину с большим количеством тяжелых пакетов в руках удовольствие не из приятных. Особенно когда на улице дождь или ударили морозы. И это кажется странным. Ведь в мире развитых цифровых технологий запомнить, где бросил свою машину проще простого. Достаточно обратиться к смартфону.
Для начинающих пользователей смартфонов легко, конечно же, воспользоваться камерой устройства, на которую можно зафиксировать всю необходимую информацию. Для более продвинутых же есть способ получше. С помощью него можно не только узнать, где припаркован ваш автомобиль, но и дойти до него, не плутая среди бесконечных рядов чужих машин.
Для того, чтобы запомнить место, где вы оставили свою машину, нужно воспользоваться одним из приложений — будь то Google Maps или же, для владельцев «яблочных» смартфонов, стандартным приложением «Карты». Естественно, они должны быть установлены на телефон. А далее, в любом из приложений, ткнув пальцем на курсор, обозначающий ваше местоположение, можно запомнить координаты парковочного места.
Впрочем, есть способ еще удобнее. Современные смартфоны оснащены голосовыми помощниками. И это реально выручает, когда на руках перчатки, и нет возможности тыкать пальцем по экрану. Вызвав такого личного секретаря, достаточно произнести фразу: «Запомни место моей парковки», и тот тут же отрапортует, что дело сделано. А значит, можно не напрягать мозги лишней информацией, и спокойно бродить по торговому центру, занимаясь своими делами.
Для того чтобы вернуться к машине, необходимо снова вызвать голосового помощника, и сказать ему: «Проложи путь к моей машине». Когда электронный голос отрапортует, что пеший маршрут проложен, можно спокойно двигаться в сторону транспортного средства, не боясь заплутать среди других автомобилей на парковочном пространстве.
Данный способом удобно пользоваться и в путешествиях, когда автомобиль оставляешь на одной улице, а на экскурсию уходишь за несколько кварталов от него. В общем, если не знали, то пользуйтесь. Это сохранит ваше время и нервы.