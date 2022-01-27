Как быстро запомнить, где припарковал свою машину на стоянке супермаркета

В спешке или благодаря природной рассеянности автомобилисты порой забывают, где был припаркован их автомобиль. И это при том, что в большинстве случаев парковка при любом торговом центре поделена на зоны, которые имеют определенный код, содержащий не только буквы и цифры, но и цветовое обозначение.

Таких автовладельцев легко определить по панике в глазах, и суетливому поведению. Еще бы, искать свою машину с большим количеством тяжелых пакетов в руках удовольствие не из приятных. Особенно когда на улице дождь или ударили морозы. И это кажется странным. Ведь в мире развитых цифровых технологий запомнить, где бросил свою машину проще простого. Достаточно обратиться к смартфону.

Для начинающих пользователей смартфонов легко, конечно же, воспользоваться камерой устройства, на которую можно зафиксировать всю необходимую информацию. Для более продвинутых же есть способ получше. С помощью него можно не только узнать, где припаркован ваш автомобиль, но и дойти до него, не плутая среди бесконечных рядов чужих машин.