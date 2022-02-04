5 причин, почему у мотора могут неожиданно «застучать пальцы»

Для начала немного теории. Поршневой палец, в котором и кроется причина звона, представляет собой металлическую ось внутри головки поршня для закрепления шатуна. Такой своеобразный шарнир позволяет создать подвижное соединение, на которое передается вся нагрузка при работе цилиндра. Само по себе решение надежно, но и оно дает сбой.

Чаще всего это происходит, когда детали двигателя сильно износились. Либо возможен вариант, когда стук появляется после кустарного ремонта. Например, мастера выбрали детали не по размеру и из-за этого пальцы не соответствуют посадочному месту. В итоге получаются люфты, усиливаются вибрации, идут посторонние звуки. Если на это не обращать внимания, то сильный износ будет и у новых деталей, которые снова придется менять.

Опытные мастера определяют стук пальцев на слух. Если мотор изношен, то специальных приборов для этого не нужно, а вот если проблема появилась только что, используют стетоскоп, прикладывая его к стенкам блока цилиндров. Кстати, подойдет даже медицинский, потому как прослушивают агрегат по аналогии, как с больным пациентом.