Как нештатный аккумулятор может «убить» стартер автомобиля

Главными параметрами любой автомобильной аккумуляторной батареи считаются емкость и пусковой ток. То есть количество энергии, которую она способна накопить и отдать, а также максимальная величина тока, выдаваемого ею на стартер в момент пуска мотора. Заметим, что с понижением температуры завести двигатель все сложнее. Поэтому пусковой ток аккумулятора принято указывать для температуры — 18°С.

Но есть еще одна важная характеристика стартерной батареи: ее внутреннее сопротивление. Оно зависит от кучи других параметров, таких как температура, плотность электролита, состояние пластин АКБ, уровень заряда и ряда других. Но интегрально справедливо следующее правило: чем выше емкость аккумулятора, тем ниже внутреннее сопротивление батареи. А от внутреннего сопротивления зависят напряжение и разрядный ток, которые поступают на стартер в момент пуска мотора. При несоответствии внутреннего сопротивления (фактически — емкости АКБ) и рабочих параметров стартера, последний может быстро выйти из строя.